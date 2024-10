Borussia Dortmund: Nach heftigem Rückschlag gibt’s gute Nachrichten – BVB kommt mit blauem Auge davon

Die Enttäuschung bei Borussia Dortmund und seinen Fans war riesig. Bei Union Berlin legte der BVB einen schwachen Auftritt hin, kassierte gegen die „Eisernen“ bereits die zweite Saisonniederlage am 6. Spieltag.

Bei Borussia Dortmund läuft es zu Beginn der Saison noch nicht rund. Zu schwankend sind die Leistungen und besonders auf gegnerischem Platz enttäuscht der BVB immer wieder. Die einzige gute Nachricht für Dortmund: Auch bei der Konkurrenz ist noch Sand im Getriebe.

Borussia Dortmund: Konkurrenz nutzt BVB-Pleite nicht aus

Während der BVB in Berlin mit einer 1:2-Pleite vom Platz ging, gab’s für Meister Bayer Leverkusen bereits den nächsten Rückschlag ganz früh in der Saison: Nur einen Punkt konnte die Truppe von Trainer Xabi Alonso gegen Aufsteiger Holstein Kiel holen, sie verspielten eine 2:0-Führung im eigenen Stadion. Damit liegen die Leverkusener nur einen Punkt vor Dortmund.

Und auch am Sonntag ging es mit den guten Nachrichten für den BVB weiter. RB Leipzig konnte zwar sein Auswärtsspiel bei Heidenheim mit 1:0 gewinnen und auf vier Punkte wegziehen, dafür kassierte Bayern München einen kleinen Rückschlag.

Nur vier Punkte Rückstand auf die Spitze

Bislang galt der Rekordmeister eigentlich als formstärkstes Team, spielte nun aber schon zum zweiten Mal in Folge nur Remis. In einem wilden Topspiel gegen Eintracht Frankfurt kassierte der FC Bayern München erst in er Nachspielzeit den späten Ausgleich. Damit stehen die Münchner zwar an der Tabellenspitze, haben aber „nur“ 14 Punkte und damit ebenfalls nur vier Zähler Vorsprung auf den BVB.

Zum Abschluss des Spieltags kam dann der VfB Stuttgart, der Dortmund noch vor wenigen Wochen mit 5:1 abgefertigt hatte, nicht über ein 1:1 gegen die TSG Hoffenheim hinaus. Den Stuttgartern gelang erst in der letzten Minute der Ausgleich. Damit bleiben sie sogar hinter dem BVB auf Platz acht.