Borussia Dortmund: Spektakel pur – Youngster erleben wilden Ritt

Während die Profis am Freitagabend (18. Oktober) einen 2:1-Zittersieg gegen den FC St. Pauli feiern konnten, waren die Nachwuchsmannschaften einen Tag später gefragt. Dabei erlebten sowohl die U23 als auch die U19 ein wildes Spiel.

Nach zwei Niederlagen in Folge gegen Essen (1:3) und 1860 (1:2) konnte die Zweitvertretung von Borussia Dortmund nun den zweiten Sieg nacheinander feiern. Am Samstag (19. Oktober) ging es dabei in Köln hoch her.

Borussia Dortmund: U23 siegt nach in irrer Partie

Drei Elfmeter, ein Platzverweis und acht Tore: Bei der Drittligapartie zwischen Viktoria Köln und BVB II kamen die Zuschauer auf ihre Kosten. Bereits nach 17 Minuten führte Schwarz-Gelb durch Tore von Franz Roggow und Antonio Foti mit 2:0. Doch dann drehte die Viktoria auf und drehte die Partie innerhalb von 19 Minuten.

Die Mannschaft von Jan Zimmermann machte sich das Leben dabei selbst schwer, indem man gleich zwei Elfmeter verschuldete. Kurz vor der Pause gelang Köln dann die Führung – satte fünf Tore fielen in Halbzeit eins.

Doch das sollte es noch lange nicht gewesen sein. Denn wie Köln im ersten Durchgang bewies der BVB in Halbzeit zwei Moral und konnte die Partie wieder auf ihre Seite ziehen. Ayman Azhil, Michael Eberwein und Babis Drakas sicherten ihrer Mannschaft letztlich den Auswärtssieg. Kurz vor Schluss sah der Kölner Christoph Greger dann noch glatt rot.

U19 verspielt Derbysieg

Während die U23 also mit drei Punkten in Gepäck zurück nach Dortmund reisen konnte, verpasste die U19 den Derbysieg gegen den S04-Nachwuchs trotz zwischenzeitlicher 3:1-Führung. Wie auch bei der U23 fielen auch beim U19-Derby gleich fünf Treffer in der ersten Halbzeit. Der BVB ging mit einer 3:2-Führung in die Pause, konnte diesen Vorsprung in Durchgang zwei jedoch nicht über die Zeit bringen.

Für beide Nachwuchsteams war es also ein höchst spektakulärer Spieltag. Es ging in beiden Partien hoch her, am Ende sammelten beide Mannschaften Punkte. Die U23 rückt in der Liga derweil auf Platz zehn vor, die U19 führt die Tabelle mit sechs Punkten Vorsprung vor S04 an.