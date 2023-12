BVB mit zukunftsweisender Entscheidung – Erfolgstrainer bleibt an Bord

Borussia Dortmund hat eine zukunftsweisende Entscheidung getroffen. Bei der Förderung seines Nachwuchses setzt der BVB weiter auf Jan Zimmermann. Der U23-Trainer bleibt dem Verein bis zum 30. Juni 2026 erhalten. Die Vertragsverlängerung wurde von Borussia Dortmund in einer Pressemitteilung bekannt gegeben.

Zimmermann stellte in der Hinrunde in der 3. Liga mit 28 Punkten einen neuen Rekord für die U23 von Borussia Dortmund auf. Die Belohnung für seine erfolgreiche Arbeit folgte jetzt.

Sportdirektor Sebastian Kehl betonte die positive Entwicklung, die das Team unter Zimmermann genommen hat: „Unsere U23 hat unter Jan und seinem Team sportlich eine sehr gute Entwicklung genommen.“ Für Kehl ist es wichtig, die U23 als Plattform für junge Talente zu nutzen, um ihnen Spielpraxis zu vermitteln und sie an das Profi-Niveau heranzuführen.

Ingo Preuß, der Sportliche Leiter der U23, äußerte sich ebenfalls erfreut über die Verlängerung: „Ich bin sehr froh, dass wir mit Jan verlängert haben.“ Preuß würdigte Zimmermanns Leistung in einer schwierigen Phase für die Mannschaft. Trotz personeller Herausforderungen konnte das Team unter seiner Führung intensiven Fußball spielen und Erfolge feiern, ohne die Entwicklung der jungen Spieler zu vernachlässigen.

„Hier komme ich mit Spaß zur Arbeit“

Zimmermann trat sein Amt im Februar 2023 an, als die U23 in Abstiegsgefahr auf Platz 16 lag. Unter seiner Leitung holte die Mannschaft 24 Punkte aus 17 Spielen und sicherte sich somit frühzeitig den Klassenerhalt in der Saison 2022/23. Zimmermann selbst gab an, dass er sich beim BVB wohlfühlt: „Hier komme ich mit Spaß zur Arbeit, daher war eine Weiterarbeit für mich keine Frage.“

Nicht nur Zimmermann, sondern auch sein Co-Trainer Julian Koch, der einst als Nachwuchsspieler bei Borussia Dortmund aktiv war, hat seinen Vertrag beim BVB verlängert.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.