BVB – Hoffenheim: Euphorie verpufft! Star sorgt bei Fans für Rätsel

Was war die Freude beim BVB groß, als Jadon Sancho in der vergangenen Winter-Transferperiode zurückgeholt wurde. Der verlorene Sohn ist endlich zurück. Die Fans versetzte er regelrecht in eine Euphorie. Wenige Wochen später ist davon nichts mehr zu sehen. Gegen die TSG Hoffenheim (2:3) hofften die Anhänger, dass dem 23-Jährigen endlich der erste Treffer gelingen würde.

Doch sie wurden einmal mehr enttäuscht. Der BVB-Star zeigte eine erneut schwache Leistung gegen Hoffenheim und war wohl der schlechteste Spieler auf dem Platz. Die Anhänger rätseln über den Rückkehrer.

BVB – Hoffenheim: Sancho-Euphorie verpufft!

Bis zum Saisonende ist Jadon Sancho von Manchester United ausgeliehen. In den sechs Partien bislang kommt er auf lediglich eine einzige Vorlage – direkt in seinem ersten Spiel nach der Rückkehr. Doch seitdem ist nicht mehr viel passiert. Sancho konnte nicht überzeugen. Auch nicht gegen die TSG Hoffenheim.

Als wäre die Niederlage der Dortmunder nicht schon bitter genug, war vom 23-Jährigen überhaupt nichts zu sehen. Vor seinem Wechsel zu Manchester United in 2021 war der Flügelflitzer für seinen flinken Bewegungen und seiner Torgefahr bekannt. Jeder Gegner fürchtete sich schon davor, wenn Sancho auf das Tor sprintete.

Dass Sancho an seine Leistungen aus der ersten BVB-Zeit anknüpft, hofften auch die Fans. Doch die Anhänger werden bitter enttäuscht. Sancho geht kaum in die Eins-gegen-Eins-Situationen, kann sich kaum in Szene setzen und läuft meist auf dem Platz nur herum.

Sancho lässt Fans rätseln

Eine Verstärkung für den BVB ist Sancho so überhaupt nicht. Dennoch lässt ihn Cheftrainer Edin Terzic ran, wenn der Offensivspieler fit ist. Die Fans jedenfalls waren nach einer weiteren schwachen Leistung gegen Hoffenheim enttäuscht.

„Was ist nur mit Sancho los? Ich habe mir mehr erhofft“, „Wie Sancho aufläuft, wird er im Sommer zurückgehen. Dem BVB bringt er nichts“ und „Jetzt verstehe ich voll und ganz, warum Sancho bei United keine Chance mehr bekam“, heißt es von einigen Anhängern in den sozialen Netzwerken.

Nach 75 Minuten hatte dann auch Terzic genug von Sancho gesehen. Er wurde ausgewechselt und sah sich die Schlussphase nur von der Bank aus an. Sollte er nicht langsam performen, dürfte er sich dort vermutlich öfters wiederfinden.