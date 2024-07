Borussia Dortmund: Top-Klub macht Ernst – Füllkrug-Abgang nur noch eine Frage der Zeit?

Wie geht es bei Borussia Dortmund auf der Stürmerposition weiter? Der Transfer von Serhou Guirassy steht nach dem nicht gescheiterten Medizincheck auf der Kippe, Youssoufa Moukoko und Sebastien Haller könnten den Verein verlassen und Niclas Füllkrug wird mehr und mehr umworben.

Der DFB-Star hat eine starke Saison hinter sich. Er wusste im Verein und in der Nationalmannschaft in den vergangenen Wochen zu überzeugen und hat sich so auf das Radar europäischer Top-Klubs gespielt. Borussia Dortmund droht der Abgang des Top-Angreifers.

Borussia Dortmund: Mailand ist heiß auf Füllkrug

Erst im vergangenen Sommer hatten die Schwarz-Gelben den Stürmer für 17 Millionen Euro von Werder Bremen geholt. Nun könnte Füllkrug jedoch schon weiter ziehen – verlässt er die Bundesliga in Richtung Serie A? Ein italienischer Top-Klub möchte den BVB-Star verpflichten.

Wie Transfer-Experte Gianluca di Marzio berichtet, soll sich der AC Milan mit Füllkrug beschäftigen. Die Rossoneri suchen nach dem Abgang von Olivier Giroud einen neuen Stoßstürmer.

Demnach stehen Spanien-Stürmer Alvaro Morata und Füllkrug im Fokus. Es seien erste Kontakte bereits geknüpft worden, ab der kommenden Woche könnte es heißer werden. Einer der beiden Routiniers soll also der neue Star-Angreifer bei Milan werden.

Sahin würde Füllkrug gerne halten

Die Zukunft von Füllkrug beim BVB steht derzeit in den Sternen, in den kommenden Wochen kann noch alles passieren. Fakt ist: Neu-BVB-Coach Nuri Sahin würde Füllkrug wohl gerne halten – auch bei einem Guirassy-Transfer. Der BVB könnte vor allem gegen tiefstehende Gegner mit zwei Mittelstürmern agieren. Dann würden Guirassy und Füllkrug zusammen auf dem Platz stehen.

Sollte Milan jedoch nun richtig auf eine Verpflichtung des Deutschen pochen und ihm ein lukratives Angebot vorlegen, ist es durchaus möglich, dass Füllkrug nach nur 12 Monaten wieder den Abflug macht. Es werden spannende Wochen bis zum Ende der Transfer-Phase!