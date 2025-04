Borussia Dortmund droht nächste Cherki-Abfuhr – jetzt wollen die Bosse IHN holen

Ob sich zwischen Borussia Dortmund und Rayan Cherki noch eine Liebesgeschichte entwickeln wird, bleibt fraglich. Der wiederholt gescheiterte Transfer des Rechtsaußen von Olympique Lyon dürfte bei den meisten BVB-Fans immer noch für Frust sorgen.

Denn während die Offensive von Borussia Dortmund in dieser Saison oft ihre Qualität und individuelle Klasse vermissen lässt, blüht Cherki in Lyon richtig auf. Im Sommer will der BVB den nächsten Versuch wagen, allerdings stehen die Chancen nicht gut. Für den Fall der Fälle haben die Schwarzgelben einen anderen Profi in Visier genommen.

Borussia Dortmund: Neue Talente im Visier

Für das Sommer-Transferfenster hat der Verein wohl Alternativen im Blick: den 18-jährigen Norweger Sverre Nypan von Rosenborg Trondheim und Sebastian Nanasi von Racing Straßburg. Der 22-jährige Nanasi ist variabel auf der linken offensiven Außenbahn einsetzbar.

Zwölf Torbeteiligungen (acht Tore/vier Vorlagen) in 31 Saisonspielen unterstreichen dabei seinen Zug zum gegnerischen Tor. Und doch werden die Chancen auf einen Wechsel noch deutlich geringer eingeschätzt als beim vier Jahre jüngeren Nypan.

+++ BVB-Fans leiden – Cherki zerschießt die Ligue 1 +++

Der Norweger ist als zentraler Offensivspieler bereits in jungen Jahren in der Lage das Spiel zu lenken und machte mit einer beeindruckenden vergangenen Saison international auf sich aufmerksam. Acht Tore und sieben Vorlagen standen nach 28 Spielen zu Buche.

Konkurrenz ist gewaltig

Kein Wunder also, dass der BVB bei weitem nicht der einzige Verein ist, der bereits Interesse bekundet hat. In Deutschland kommt die Konkurrenz aus Leverkusen und auch auf der Insel bei Arsenal und Manchester City kennt man den Namen Sverry Nypan bestens.

Ob das norwegische Top-Talent also letztendlich den Weg zur Borussia nach Dortmund finden wird, bleibt ungewiss. Sein Vertrag läuft schließlich auch noch bis 2026. Aus finanzieller Sicht wäre eine vorzeitiger Verkauf für Trondheim durchaus lukrativ. Und dem BVB würde eine neues offensives Top-Talent sicher auch gut tun.