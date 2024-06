Borussia Dortmund: Transfer-Poker wird konkreter – geht jetzt alles schnell?

Die Planungen von Borussia Dortmund für die neue Saison schreiten voran. Nachdem man kürzlich mit Nuri Sahin den neuen Cheftrainer vorgestellt hat, können sich die BVB-Verantwortlichen fortan auf den Spieler-Transfermarkt konzentrieren.

Dort könnte man nun kurz vor einem Abschluss stehen. Es könnte sich ein richtiger Kracher in Dortmund anbahnen – denn dieser BVB-Flirt durfte schon bei der EM 2024 zeigen, was er draufhat!

Borussia Dortmund: Spekulationen um Pascal Groß werden konkreter!

Wie der Pay-TV-Sender „Sky“ berichtet, soll in der BVB-Chefetage die Personalie Pascal Groß intensiv diskutiert werden. Der 33-Jährige spielt derzeit im deutschen Kader bei der Heim-EM eine wichtige Rolle und durfte beim 5:1-Auftaktsieg gegen Schottland schon für 45 Minuten ran. Nun könnte man in Dortmund einen weiteren Vorstoß wagen.

Denn die seit Wochen andauernden Gespräche zwischen Borussia Dortmund und Groß‘ Management sollen nun konkreter werden. Zwar soll es zwischen Spieler- und Vereinsseite noch keine Einigung geben, jedoch sollen die Verhandlungen sehr positiv verlaufen. Und auch bei der Höhe der Ablösesumme soll es erste Vorstellungen geben.

Preis für Groß soll zwischen sieben und zehn Millionen liegen

Nach Informationen von „Sky“ soll Groß‘ Verein Brighton & Hove Albion zwischen sieben und zehn Millionen Euro für den Spieler fordern. Ein stattlicher Betrag für einen Spieler, der mit 33 Jahren ein schon im fortgeschrittenen Fußballer-Alter ist und dessen Vertrag schon im Sommer 2025 ausläuft. In England ist der gebürtige Mannheimer unumstrittener Stammspieler. Ganz so leicht wird man den Leistungsträger also nicht gehen lassen wollen.

Neben Borussia Dortmund hat es mit Eintracht Frankfurt ein weiterer Bundesligist auf den Nationalspieler abgesehen. Dieser hatte bis zuletzt betont, einer Rückkehr in die Heimat nicht abgeneigt zu sein. Es könnte sich also ein Transferpoker um Groß anbahnen.