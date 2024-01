Borussia Dortmund beobachtet Kolumbien-Juwel – Versprechen für die Zukunft?

Mit Jadon Sancho und Ian Maatsen hat Borussia Dortmund in diesem Winter bereits zwei neue Spieler an Land gezogen. Jetzt wird der BVB mit dem nächsten Spieler in Verbindung gebracht – es handelt sich um ein Talent aus Kolumbien.

Oscar Perea soll im Visier von Borussia Dortmund stehen. Der 18-Jährige steht im kommenden Sommer vor dem Sprung nach Europa. Der BVB sieht sich allerdings großer Konkurrenz ausgesetzt.

Borussia Dortmund beobachtet Kolumbien-Talent

Wenn es um junge Talente geht, ist Borussia Dortmund immer ganz vorne mit dabei. Nun könnte der BVB in Kolumbien fündig geworden sein. Oscar Perea heißt der junge Mann, der bei halb Europa auf dem Zettel stehen soll.

Nach Informationen von „Fußballtransfers.com“ gab es bereits Kontakt zwischen Borussia Dortmund und Oscar Perea. Eine formelle Anfrage oder gar ein konkretes Angebot habe es demnach aber noch nicht gegeben.

Perea ist 18 Jahre jung, steht aktuell noch bis Ende des Jahres bei seinem Jugendklub Atletico Nacional aus Medillin unter Vertrag. Perea spielt auf der linken Außenbahn und soll mit Schnelligkeit, physischer Stärke und enger Ballführung überzeugen. Aktuell spielt er mit Kolumbiens U23 die Olympia-Qualifikation.

Große Konkurrenz bei Perea

Mit seinem Interesse ist Borussia Dortmund aber wohl nicht alleine. Alleine aus der Bundesliga sollen dem Bericht zufolge auch Bayer Leverkusen und der VfB Stuttgart den 18-Jährigen auf dem Zettel haben. Und auch nicht namentlich genannte Vereine aus Spanien, England und Frankreich denken wohl über eine Verpflichtung nach.

Perea wäre eine Investition in die Zukunft und keine kurzfristige Verstärkung. Wenn der BVB zuschlägt, dann wohl erst im kommenden Sommer.