Borussia Dortmund: Geht jetzt alles ganz schnell? BVB-Flirt hinterlegt Wechselwunsch

Bislang konnte Borussia Dortmund noch keinen Neuzugang für die kommende Saison präsentieren. Im Hintergrund arbeiten die BVB-Bosse jedoch intensiv am Kader für die anstehende Spielzeit. Ein Transfer könnte nun kurz bevor stehen.

Seit Wochen buhlt Borussia Dortmund um Stuttgart-Star Serhou Guirassy. Der Mittelstürmer soll unbedingt kommen, Nuri Şahin möchte ihn mit an Board haben. Auch der Stürmer selbst kann sich einen Wechsel mehr als gut vorstellen. Nun ist der nächste Schritt im Transferpoker um den Torjäger wohl gemacht.

Borussia Dortmund: Guirassy informiert Stuttgart über Wechselwunsch

Sichert sich Schwarz-Gelb die Dienste von Guirassy? Immer mehr deutet darauf hin. Denn laut „Bild“ sollen Guirassy und sein Berater dem VfB Stuttgart mitgeteilt haben, dass er den Verein in diesem Sommer verlassen möchte. Demnach hat der Angreifer intern alles klargemacht, die VfB-Verantwortlichen sind nun in Kenntnis gesetzt worden.

Aufgrund einer Ausstiegsklausel in Höhe von 18 Millionen Euro sind den Bossen des Vizemeisters die Hände gebunden. Für den BVB würde er also zum absoluten Schnäppchen werden. Sein Marktwert liegt laut „Transfermarkt“ bei knapp 40 Millionen Euro.

Neben dem BVB sollen auch einige Premiere-League-Klubs an Guirassy interessiert sein, wirklich konkret ist es jedoch wohl nur mit dem BVB. Schwarz-Gelb hat also die besten Karten, den Angreifer zu verpflichten. Der VfB ist informiert und Guirassy in Zukunft wohl ein Dortmunder.

Dortmunder Doppelschlag bahnt sich

Somit könnte neben Waldemar Anton auch Guirassy ins Ruhrgebiet wechseln. Der Transfer von Anton soll laut übereinstimmenden Medienberichten bereits fix sein. Dadurch würde der BVB sowohl den Kapitän als auch den Top-Torschützen des deutschen Vizemeisters holen – das wäre eine echte Ansage an die Konkurrenz.

Die Verhandlungen zwischen dem BVB und Guirassy dürften nun so richtig Fahrt aufnehmen. Am Mittwoch (10. Juli) steigt das Team von Sahin in die Sommervorbereitung ein – gut möglich, dass Guirassy dann schon in Dortmund unterschrieben hat.