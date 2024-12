Borussia Dortmund: Perfekter Zeitpunkt – schnappt der BVB bei diesem Juwel zu?

Die Hinrunde neigt sich dem Ende zu und alle Blicke richten sich bereits auf das Winter-Transferfenster. Während einige Klubs wieder ordentlich aktiv werden dürften, wird bei Borussia Dortmund nicht allzu viel passieren. Und doch hat der BVB auf einigen Positionen dringend Nachholbedarf.

Vor allem die Defensive ist schlichtweg zu dünn besetzt. Mit den vielen Verletzten, die Borussia Dortmund derzeit zu beklagen hat, wird es richtig eng hinten. Ein südamerikanischer Youngster könnte die Lücke schließen.

Borussia Dortmund: Argentinien-Youngster einer für Schwarz-Gelb?

Mit Nico Schlotterbeck, Niklas Süle und Waldemar Anton hat der BVB derzeit lediglich drei gelernte Innenverteidiger, die bereits Erfahrung auf aller höchstem Niveau sammeln konnten. Das große Problem: Alle drei Akteure sind sehr verletzungsanfällig. In der laufenden Hinrunde hatten alle drei Stars Problemen mit Blessuren.

Die BVB-Fans fordern daher, dass die Klubbosse im Winter zumindest quantitativ nachbessern. Doch bei Schwarz-Gelb spielen die Qualität und die Finanzen zwangsläufig immer ein Thema. Ein Spieler, der alle drei Attribute erfüllen würde, ist Nicolas Romero vom argentinischen Erstligisten Atletico Tucuman.

Der 21-Jährige spielt bereits seit vier Jahren in der ersten Mannschaft der Argentinier. Seit zwei Saisons gehört er zum absoluten Kern des Teams. Trotz seines Alters hat er also schon eine Menge Erfahrung sammeln können. In Argentinien zählt Romero zu den größten Defensiv-Talenten, viele Experten sagen ihm eine große Zukunft voraus.

Ablösefreier Coup für den BVB?

Romero ist vor allem durch seine Zweikampfstärke und sein robustes Verteidigen bekannt. Doch auch spielerisch bringt er spannende Anlagen mit. Vor allem für die Breite wäre er also durchaus eine Verstärkung. Dazu wäre er zum Nulltarif zu haben. Sein Vertrag in Argentinien läuft am Ende des Jahres aus, ab dem 01. Januar könnte Romero Stand jetzt also ablösefrei wechseln.

Eine Soforthilfe wäre Romero wohl keineswegs. Doch er würde die Personalsituation deutlich entzerren und wäre ein Top-Talent für die Zukunft. Sein Gesamtpaket ist sicherlich interessant – ob der BVB den 21-Jährigen jedoch tatsächlich auf dem Schirm hat, ist ungewiss.