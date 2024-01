Borussia Dortmund: Profi plant Blitz-Abgang – „Lieber heute als morgen

Bei Borussia Dortmund dreht sich derzeit alles um Jadon Sancho und Ian Maatsen als mögliche Neuzugänge. In den kommenden Tagen könnte neben zwei neuen Spielern auch ein Abgang hinzu kommen. Denn ein Akteur hat genaue Zukunftspläne – der BVB spielt dabei wohl keine Rolle mehr.

Sein Durchbruch blieb ihm bei Borussia Dortmund verwehrt, nun möchte er sein Glück bei einem anderen Verein suchen: Antonios Papadopoulos steht kurz vor einem Abgang vom Fußball-Bundesligisten.

Borussia Dortmund: Papadopoulos plant schnellen Transfer

Verlässt der Innenverteidiger Schwarz-Gelb schon in den kommenden Tagen? Laut „Kicker“ will Papadopoulos den BVB „lieber heute als morgen“ verlassen. Demnach glaubt der 24-Jährige nicht mehr daran, dass er sich nachhaltig bei den Profis durchsetzen kann. Daher sondiere er bereits den Markt für einen Neuanfang in der zweiten Saisonhälfte.

Auch der BVB könnte von einem möglichen Abgangs Papadopoulos‘ profitieren. Denn sein Vertrag bei Schwarz-Gelb läuft ohnehin nur noch bis zum Saisonende. Dann stünde ein ablösefreier Wechsel an. Ein Abschied im Winter dürfte den Schwarz-Gelben also gelegen kommen, so könnte schließlich noch eine Ablöse kassiert werden.

Man plant wohl mit dem Innenverteidiger nicht mehr. Trotz großer Personalprobleme hat der Defensiv-Akteur keine großen Chance bekommen. Lediglich 26 Minuten hat Papadopoulos in der laufenden Saison bei den Profis bekommen. Für die U23 sammelte er acht Einsätze in dieser Spielzeit.

Papadopoulos vor Wechsel nach Griechenland?

Den Deutsch-Griechen könnte es laut dem „Kicker“ nach Griechenland ziehen. Bereits im Sommer sollen Panathinaikos Athen und Olympiakos Piräus an dem BVB-Profi interessiert gewesen sein. Auch aus den Niederlanden, aus Deutschland und der zweiten englischen Liga soll es ebenfalls Interesse gegeben haben.

„Die Gerüchte will ich nicht kommentieren. Ich habe in Dortmund noch einen Vertrag bis Juni 2024. Bis dahin gebe ich 100 Prozent für den BVB“, sagte Papadopoulos selbst noch Ende November gegenüber den „Ruhr Nachrichten“. Der gebürtige Stuttgarter stellte aber auch klar: „Ich sehe mich nicht auf Dauer in der 3. Liga. Ich möchte irgendwann in der Bundesliga spielen.“