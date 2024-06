Borussia Dortmund: Stürmer-Beben in der Bundesliga? BVB-Konkurrent ist heiß auf Füllkrug

Die Gerüchte rund um mögliche Transfers bei Borussia Dortmund kochen immer höher. Sämtliche Namen schwirren rund um die Strobelallee – vor allem ein Duo vom VfB Stuttgart steht beim BVB hoch im Kurs: Innenverteidiger Waldemar Anton und Stürmer Serhou Guirassy.

Beide Transfer könnten schon in Kürze über die Bühne gehen. Doch jetzt geht auch der VfB Stuttgart in die Transfer-Offensive. Dabei geht es um Niclas Füllkrug. Der deutsche Vizemeister soll sich laut „Sky“ mit dem Stürmer von Borussia Dortmund beschäftigen.

Borussia Dortmund: Setzt Stuttgart zum Transfer-Gegenschlag an?

Guirassy nach Dortmund und Füllkrug zum VfB? Dieses Szenario könnte schon in den kommenden Tagen so richtig heiß werden. Es ist kein Geheimnis mehr, dass Schwarz-Gelb den VfB-Angreifer gerne verpflichten möchte. Guirassy habe seinem Klub bereits mitgeteilt, dass er einen Wechsel im Sommer anstrebe.

Die Stuttgart-Bosse suchen nun nach einem Ersatz für den 28-Tore-Mann. Dabei sind sie ausgerechnet auf Füllkrug gestoßen. Laut „Sky“ hat der VfB erste Informationen bezüglich eines Transfers eingeholt. Einen konkreten Vorstoß gab es bislang noch nicht – dies soll sich jedoch schnell ändern können.

Auch Klubs aus Italien und Spanien haben ein Auge auf den Ex-Bremer geworfen. Sein Vertrag beim BVB läuft noch bis 2026. Ob ein Transfer in diesem Sommer tatsächlich zustande kommen könnte, ist noch offen. Fakt ist: Sollte Guirassy tatsächlich zum BVB kommen, könnte Füllkrug tatsächlich gehen.

Irrer Stürmertausch zwischen BVB und VfB?

Es wäre schon kurios, wenn Guirassy zum BVB wechselt und im Gegenzug Füllkrug nach Stuttgart geht. Derzeit konzentriert sich der DFB-Kicker voll auf die EM 2024. Doch sobald der Guirassy-Transfer so richtig konkret wird und die EM vorbei ist, könnte die Personalie Füllkrug für den VfB heißer werden.

In dem Fall würde Füllkrug den BVB nach nur einem Jahr wieder verlassen. Im Sommer 2023 war der Angreifer für rund 17 Millionen Euro vom SV Werder ins Ruhrgebiet gewechselt. Für einen Transfer in diesem Sommer möchte der VfB wohl noch etwas tiefer in die Tasche greifen.