Borussia Dortmund: Füllkrug-Hammer! Entscheidung um Wechsel wohl gefallen

Jetzt ist es wohl nur noch eine Frage der Zeit, bis Niclas Füllkrug Borussia Dortmund verlassen wird. Sein Wechsel zu West Ham United steht schon seit einigen Tagen im Raum – es ist wohl alles klar.

Laut „Sky“ haben sich Borussia Dortmund und West Ham nun tatsächlich geeinigt – vorbehaltlich einiger Details und des Medizinchecks wird Füllkrug also tatsächlich auf die Insel wechseln.

Borussia Dortmund und West Ham einigen sich über Füllkrug-Transfer

Nach nur einem Jahr beim BVB zieht Füllkrug offenbar schon wieder weiter. Wie „Sky“ berichtet, haben sich beide Parteien auf einen 30-Millionen-Deal geeinigt. Der BVB soll knapp 26 Millionen Euro als Sockelablöse bekommen, vier Millionen wären per Bonis noch zu erreichen.

Füllkrug soll einem Transfer schon vor einigen Tagen zugesagt haben, nun sind auch die beiden Klubs auf einen Nenner gekommen – der BVB bekommt die gewünschten 30 Millionen Euro im Gesamtpaket.

Mit Füllkrug, Youssoufa Moukoko und Sebastien Haller stehen also gleich drei Stürmer vor dem Absprung, dazu ist Neuzugang Serhou Guirassy noch verletzt und wird einige Wochen fehlen – Schwarz-Gelb wird bis zum Saisonstart also nochmal nachlegen müssen. Laut „Sky“ sollen die BVB-Bosse bereits den Markt nach neuen Stürmern sondieren.

Füllkrug mit neuer Herausforderung

Erstmals in seiner Karriere wird Füllkrug also im Ausland spielen – sofern der Transfer letztlich auch über die Bühne gehen wird. Dafür verzichtet er sogar auf die Königsklasse, denn West Ham wird in der kommenden Saison nicht international spielen. Dennoch dürfte die Premiere League genug Anreiz für den BVB-Stürmer sein – in Kürze heißt seine neue Heimat also England.

In London wird der Angreifer wohl knapp vier Millionen Euro verdienen. Damit wird er ungefähr das gleiche Gehalt wie auch bei Schwarz-Gelb einstreichen. Letztlich dürfte auch die Ankunft von Guirassy eine große Rolle bei der Entscheidung von Füllkrug gespielt haben.