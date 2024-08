Borussia Dortmund: Star bittet um Freigabe – Abgang nur noch eine Frage der Zeit?

Der Transfermarkt kommt so langsam richtig in Fahrt. Das merkt man auch bei Borussia Dortmund. Mit Waldemar Anton, Serhou Guirassy und Pascal Gross sind bereits drei Neue gekommen. Sowohl auf der Zugangsseite als auch auf der Abgangsseite sollen weitere Transfers folgen.

Ein Akteur, der in den vergangenen Wochen und Monate stets mit einem Wechsel in Verbindung gebracht worden ist, ist Donyell Malen. Der Niederländer hat nun auch aktiv auf einen Abgang von Borussia Dortmund gedrängt.

Borussia Dortmund: Malen bittet um Wechsel

Malen sieht seine Zukunft nicht beim BVB. In den letzten Transferperioden stand der Angreifer schon mehrmals vor einem Wechsel. Doch letztlich entschied er sich immer für einen Verbleib in Dortmund. In diesem Sommer sieht das offenbar anders aus. Denn laut den „Ruhr Nachrichten“ strebt er nun einen Wechsel an.

Demzufolge habe der 25-jährige Angreifer seinen Wechselwunsch beim BVB längst hinterlegt. Er möchte einen Tapetenwechsel und eine neue Herausforderung angehen. Es scheint, als würden der BVB und Malen sich in diesem Sommer tatsächlich nach drei Jahren trennen.

Sein großer Traum: in die Premiere League zurückzukehren. „Da ich als Jugendspieler in England (bei Arsenal, Anm. d. Red.) gespielt habe, ist es ein großer Traum, noch in der Premier League zu spielen“, sagte Malen bereits vor fünf Monaten. Ob sich dieser Traum schon zur kommenden Saison erfüllt?

Dicker Geldregen für den BVB?

Konkrete Interessenten sind aktuell nicht bekannt, in den vergangenen Monaten kursierten lose Gerüchte um den FC Liverpool, Manchester United und den FC Arsenal. Fakt ist: Ein möglicher neuer Klub müsste tief in die Tasche greifen. Denn der BVB möchte für den niederländischen EM-Fahrer satte 50 Millionen Euro.

Vor drei Jahren war er für knapp 30 Millionen Euro von der PSV Eindhoven gekommen. Sein Vertrag läuft noch bis 2026. In der abgelaufenen Saison sammelte der Rechtsfuß 20 Scorerpunkten in 38 Pflichtspielen. Es scheint, als wäre es seine letzte Spielzeit für Schwarz-Gelb gewesen.