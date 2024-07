Borussia Dortmund: Rückkehr perfekt! Wechsel von Ex-Star offiziell

Seine Zeit bei Borussia Dortmund war überwiegend von Pech bestimmt. Mateu Morey kam als großer Hoffnungsträger zum Pottklub. 2019 wechselte der Spanier ablösefrei vom FC Barcelona. Doch er war über große Teile seiner BVB-Zeit verletzt.

Sein auslaufender Vertrag wurde nicht verlängert, daher musste sich der Verteidiger zur kommenden Saison einen neuen Klub suchen. Doch schon wenige Tage nach seinem Abschied von Borussia Dortmund hat er einen neuen Verein gefunden. Der Wechsel wurde am Freitag (5. Juli) offiziell bekannt gegeben.

Borussia Dortmund: Morey findet neuen Klub

Morey setzt seine Karriere in der Heimat fort! Der 24-Jährige kehrt zu seinem Jugendklub RCD Mallorca zurück, wie der spanische Erstligist bekannt gab. Morey machte bei Mallorca seine ersten Schritte im Fußball, ehe er 2015 in die Jugend des FC Barcelona wechselte – in die weltberühmte „La Masia“.

Entscheidend für die Morey-Rückkehr sei seine Bereitschaft gewesen, in die Heimat zurückzukehren, um einen neuen Abschnitt in einem vertrauten Umfeld zu beginnen. Es scheint ein nachvollziehbarer Schritt nach komplizierten Jahren mit langwierigen Kreuzband- und Meniskusverletzungen.

Morey hatte immer wieder mit schwereren Knieverletzungen zu kämpfen. In seinen fünf Jahren beim BVB kam er auf lediglich 32 Pflichtspiele für die Profis und 18 Partien für die Zweitvertretung von Schwarz-Gelb.

Morey feiert mit BVB Pokalsieg

Den Anfang seiner Leidenszeit machte eine schwere Verletzung gegen Holstein Kiel (5:0) im DFB-Pokal 2020/21. In der Folge fiel er über ein Jahr aus und hatte einen langen Weg zurück. In der gleichen Pokalsaison feierte er mit dem BVB den Pokalsieg – seinen ersten und bisher einzigen Pokal im Profibereich.

Mit Blick auf seine bevorstehende Zeit in der Heimat wird er vor allem ein Ziel haben: gesund bleiben. Darüber hinaus wird er dazu beitragen wollen, dass Mallorca auch in der kommenden Saison eine gute Rolle in der ersten Liga spielt. Seit der Saison 2020/21 spielen die Mallorquiner wieder in der La Liga.