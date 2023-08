Borussia Dortmund: BVB-Flirt unterschreibt bei anderem Verein – Fan-Traum endgültig dahin

Borussia Dortmund hat noch knapp zwei Wochen Zeit, um weitere Anpassungen am Kader vorzunehmen. Sowohl Zugänge als auch Verkäufe sind noch möglich – die letzten Tage des Transfer-Fensters könnten noch durchaus spannend werden.

Ein Transfer ist nun jedoch in jedem Fall vom Tisch. Der Wechsel von Mohamed Kudus zu Borussia Dortmund wurde von Woche zu Woche immer unwahrscheinlicher. Nun steht der Offensiv-Star vor einem Wechsel in die Premier League.

Borussia Dortmund: Wechsel-Wende um BVB-Wunschspieler

Er galt lange als einer der Wunschspieler des Sommers und war vor allem unter den BVB-Fans die absolute Traum-Lösung. Mohamed Kudus ist einer der größten Offensiv-Talente Europas und überzeugt trotz seines jungen Alters schon mit reichlich Erfahrung im internationalen Fußball.

Der 23-Jährige gehört bei Ajax Amsterdam zum absoluten Stammpersonal, kam in der vergangenen Saison auf 25 Torbeteiligungen und konnte vor allem in der Champions League glänzen. Er spielte sich mit einer starken Saison auf das Radar vieler Top-Klubs, ein Wechsel im Sommer galt schon zu Beginn der Transfer-Periode als äußerst wahrscheinlich.

Bis vor wenigen Tagen schien es für den ghanaischen Nationalspieler zu Brighton&Hove Albion zu gehen. Brighton war sich mit Ajax bereits vor zwei Wochen einig, der Wechsel schien nur noch eine Frage der Zeit zu sein. Doch der Spieler selbst sagte nicht zu und entschied sich nun für einen Wechsel zum Liga-Rivalen West Ham United.

Ajax erwartet Hammer-Summe

Laut „Sport 1“-Chefreporter Patrick Berger ist der Deal kurz vor dem Abschluss. West Ham und der Spieler haben sich bereits geeinigt und die Verhandlungen der beiden Vereine seien positiv. Letzt könnte der Deal für eine Summe von bis zu 40 Millionen Euro über die Bühne gehen.

Diese Hammer-Summe wird wohl auch der Grund gewesen sein, wieso der BVB das Interesse schon frühzeitig abkühlen ließ. Die Borussen-Bosse wussten schnell, dass man für den Ajax-Akteur ganz tief in die Tasche greifen muss. Zu tief, um einen Deal letztlich realisieren zu können und zu wollen. So zieht es Kudus nun in die Premiere League – dort wird er nun auf einen anderen Ex-BVB-Flirt treffen. Auch Edson Alvarez spielt nach dem gescheiterten BVB-Deal in London.