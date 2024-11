Borussia Dortmund: Irre Transfer-Enthüllung! BVB-Fans hinterfragen alles

Diese Transfer-Niederlage ist rückblickend eine regelrechte Katastrophe! Während bei Borussia Dortmund so mancher Neuzugang noch nicht in die Gänge gekommen ist, feuert der FC Bayern München aus allen Rohren. Der Rekordmeister ist längst wieder die Nummer 1 in Fußball-Deutschland.

Einen gewissen Anteil daran hat auch Michael Olise. Der Sommerzugang hat sich in München hervorragend eingelebt. In der Chefetage von Borussia Dortmund dürfte man das zähneknirschend zur Kenntnis nehmen. Offenbar stand auch der BVB im Sommer vor einer Olise-Verpflichtung!

Borussia Dortmund war an Olise dran

Sieben Tore, vier Vorlagen und jede Menge Tempodribblings – Olise zeigt bei den Bayern genau das, was sich die Fans des BVB aktuell vor allem auswärts auch von ihrer Mannschaft erwarten würden. Die Schwarz-Gelben agieren hier und da allerdings mit angezogener Handbremse.

Umso größer dürften die Bauchschmerzen bei den neusten Enthüllungen sein. Denn Borussia Dortmund stand vergangenen Sommer wohl ebenfalls bei Olise auf der Matte! Das berichtet die „Bild“ und liefert einige Eindrücke, weshalb es letztlich nicht zu einem Wechsel kam.

Deal scheiterte an Malen

Bekanntermaßen wechselte Olise für eine Summe von 53 Millionen Euro zum FC Bayern München. Ein ordentlicher Batzen Geld, mit dem er in Dortmund mit Abstand Rekordzugang gewesen wäre. Trotzdem beschäftigte sich der BVB intensiv mit dem Spieler, denn vom Profil und den Anforderungen hätte er perfekt gepasst, heißt es in dem Bericht.

Michael Olise spielt jetzt in München.

So hätten die Verantwortlichen des BVB sämtliche Optionen geprüft, um das Geld für Olise zusammenzukriegen. Unter anderem hätte dieser Schritt einen Verkauf von Donyell Malen vorausgesetzt. Obwohl der Niederländer vergangene Saison der beste Dortmunder Torschütze war, galt er als Abgangskandidat.

Allerdings fand die Borussia keinen Abnehmer für Malen – und so scheiterte eine Verpflichtung Olises. Stattdessen griffen später die Bayern zu und machten damit einen guten Deal.

Borussia Dortmund: Fans wird schlecht

Angesichts des krassen Leistungsunterschieds der beiden Mannschaften ist diese Neuigkeit für die BVB-Fans nur schwer zu ertragen. Ob deutlich mehr Auswärts-Punkte drin gewesen wären, wenn Olise im Kader stünde? Da sind sich die meisten so gut wie sicher.