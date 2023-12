Borussia Dortmund: Premier-League-Klub hat BVB-Star im Visier – droht ein Abgang?

Er ist bei Borussia Dortmund innerhalb kürzester Zeit zu einem Stammspieler gereift, spielt eigentlich immer, wenn er fit ist. Die Rede ist von Außenverteidiger Julian Ryerson, der Anfang 2023 von Union Berlin zum BVB wechselte.

Jetzt sollen aber auch Premier-League-Klubs auf Julian Ryerson aufmerksam geworden sein. Newcastle United, vor kurzem noch BVB-Gegner, soll den Norweger ganz genau beobachten, heißt es in einem Medienbericht.

Borussia Dortmund: Ryerson im Visier von BVB-Gegner

Mit diesem Transfer überraschte Borussia Dortmund die gesamte Liga. In der Winterpause 2023 zauberte der BVB plötzlich Julian Ryerson aus dem Hut. Für schlanke fünf Millionen Euro wechselte der 26-Jährige aus der Hauptstadt Berlin nach Dortmund.

Zweifel, er könne das Niveau nicht mitgehen, erstickte der Norweger schnell im Keim. Ryerson ist bei Borussia Dortmund gesetzt, kann sowohl links als auch rechts verteidigen. In einem Jahr beim BVB stand er schon 36 Mal auf dem Feld, erzielte vier Tore und zwei Vorlagen. Erst am Sonntag (3. Dezember) brachte er den BVB gegen Leverkusen mit 1:0 in Führung.

Droht ein Abgang von Ryerson?

Und wie es so im Fußballgeschäft ist, rufen starke Leistungen andere Klubs auf den Plan. Ausgerechnet Newcastle United, die der BVB in der Gruppenphase der Champions League gerade erst zwei Mal besiegte, soll ein Auge auf Ryerson geworfen haben. Newcastle sei laut einem Bericht von „Tuttomercatoweb“ einer von mehreren Premier-League-Klubs, die Ryerson ganz genau beobachten.

Allerdings: Ein konkretes Interesse oder irgendeine Art Annäherungsversuch soll es bislang noch nicht gegeben haben. BVB-Fans müssen sich also vorerst keine Sorgen um einen Abgang von Ryerson machen. Zumal der Norweger noch einen Vertrag bis 2026 hat.