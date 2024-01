Borussia Dortmund: Trainer-Talent auf dem Weg nach oben – DIESE Entscheidung könnte der BVB bitter bereuen

Er war ein regelrechtes Urgestein bei Borussia Dortmund, trainierte 17 Jahre lang die Juwele im Nachwuchs. Dann setzte der BVB ihm einen Star vor die Nase. Eine Entscheidung, die der Klub schon bald bitter bereuen könnte.

Als Michael Skibbe kam, ging Benjamin Hoffmann nach Mainz. Dort zeigt der Weg des extrem talentierten und erfolgreichen Trainer-Talents Richtung Bundesliga. Jetzt folgte der nächste Schritt.

Borussia Dortmund: Ex-Trainer auf dem Weg nach oben

Im Sommer 2019 sorgte der BVB für einen Hammer: Michael Skibbe kehrte zurück, übernahm die U19. Der Leidtragende: Benjamin Hoffmann. Gerade erst war er mit den A-Junioren zum zweiten Mal in drei Jahren Deutscher Meister geworden. Für Skibbe wurde er versetzt. Nach nur zwölf Tagen als Koordinator der U12 bis U16 verließ er Dortmund. Mainz 05 angelte sich die Dienste des Trainer-Talents.

+++ Dicke Luft bei Borussia Dortmund! BVB-Star komplett bedient +++

Beim BVB blieb die Ära Skibbe eine kurze. Noch in seiner ersten Saison musste er wieder gehen. Hoffmann dagegen machte bei Mainz weiter, wie er in Dortmund aufgehört hatte. In seinem vierten Jahr führte er die U19 zur Deutschen Meisterschaft. Unterlegener Gegner im Finale: Borussia Dortmund.

Jetzt kostenlos die wichtigsten News von DER WESTEN auf dein Handy. DER WESTEN auf WhatsApp

Nun geht Hoffmann den nächsten Schritt auf der Karriereleiter. Wie der FSV am Montag verkündete, übernimmt der 44-Jährige die U23. Ein aussichtsreiches Sprungbrett Richtung Bundesliga, denn kein Verein setzt bei der Wahl der Profi-Trainer so oft auf den Unterbau wie die 05er. Thomas Tuchel, Martin Schmidt, Sandro Schwarz, Bo Svensson und nun Jan Siewert – alle kamen aus dem eigenen Stall und wurden Chef-Trainer.

Mehr Nachrichten:

Benjamin Hoffmann, der als sehr talentierter Trainer gilt und das bei Borussia Dortmund wie Mainz 05 auch an der Seitenlinie bewies, könnte der nächste sein. Womöglich wird der BVB sich bald ärgern müssen, ihn einst durch Michael Skibbe ersetzt zu haben.