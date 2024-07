Borussia Dortmund: Entscheidung um BVB-Juwel gefallen? „Nahezu unmöglich“

In der vergangenen Saison war ER die große Überraschung bei Borussia Dortmund! Dabei spielte er nicht mal eine einzige Partie für den BVB. Die Rede ist von Tom Rothe, der an Bundesliga-Aufsteiger Holstein Kiel verliehen worden war.

Dort konnte das Talent von Borussia Dortmund mit starken Leistungen auf sich aufmerksam machen. Die Kieler machten sich daher auch Hoffnungen, ihn für eine weitere Saison auszuleihen. Das wird allerdings wohl nicht möglich sein.

Borussia Dortmund: Entscheidung um BVB-Juwel gefallen?

Auf dieser Position hat Borussia Dortmund schon seit einigen Jahren große Probleme: die linke Abwehrseite. Und ausgerechnet dort blüht BVB-Talent Tom Rothe richtig auf. Mit Holstein Kiel schaffte der Youngster sensationell den Aufstieg in die Fußball-Bundesliga.

Auch interessant: Borussia Dortmund: Sorgt Hammer-Wechsel für Umdenken? Star vor schwieriger Entscheidung

In der 2. Liga und im DFB-Pokal absolvierte Rothe 35 Partien. Er konnte vier Tore selbst machen und starke zehn Treffer vorbereiten. Mit seinen guten Leistungen hatte der 19-Jährige auch einen Anteil am Aufstieg der „Störche“. Dementsprechend waren die Hoffnungen groß, dass er auch in der Bundesliga für die Kieler auflaufen könnte.

Doch von diesem Vorhaben muss sich der Nordklub verabschieden. Der „Kicker“ schreibt, dass eine weitere Verpflichtung von Rothe „nahezu unmöglich“ sei. Die Aussichten stehen also schlecht, Rothe vom BVB ein weiteres Mal ausleihen zu können.

Was passiert jetzt mit Rothe?

Die Frage, die sich viele Fans jetzt stellen, ist: Wie plant Borussia Dortmund jetzt mit Rothe? Auf der Linksverteidiger-Position muss sich der Revierklub verstärken, da Ian Maatsen, der vergangene Saison vom FC Chelsea verliehen wurde, zu Aston Villa wechselt. Aktuell ist mir Ramy Bensebaini lediglich ein etatmäßiger Linksverteidiger im Kader.

Mehr Nachrichten für dich:

Gut möglich, dass Rothe in der Vorbereitung im Team von Cheftrainer Nuri Sahin dabei sein und dann entschieden wird, wie es weitergeht. Eine weitere Leihe sei genauso realistisch, wie ein fester Platz im Profikader des BVB. Fakt ist aber auch, dass es zahlreiche Interessenten für Rothe gibt. In den kommenden Wochen wird dann eine endgültige Entscheidung erwartet.