Borussia Dortmund: Schock im Trainingslager! Droht ein langer Ausfall?

In Marbella will sich Borussia Dortmund optimal auf die zweite Saisonhälfte vorbereiten und absolviert in der Küstenstadt Spaniens ein kurzes Trainingslager. Neben Testspielen stehen harte Trainingseinheiten an.

Dass es intensiv zugehen kann, ist üblich. Doch jetzt könnte es schlechte Nachrichten für Borussia Dortmund geben. Ein BVB-Star verletzte sich so schwer, dass er auf Krücken läuft.

Borussia Dortmund: Schock in Marbella!

Die Rede ist von Thomas Meunier. Der 31-jährige Belgier durfte beim ersten Testspiel gegen Fortuna Düsseldorf (5:1) für eine Halbzeit ran und könnte jetzt auch schon wieder ausfallen.

Laut Sky-Informationen bestehe der Verdacht auf eine größere Verletzung. Noch liegt keine genaue Diagnose vor, aber Meunier hat sich wohl verletzt, läuft derzeit mithilfe von Krücken. Über das Ausmaß der Verletzung sollen genauere Untersuchungen Aufschluss geben.

Ein Ausfall wäre mehr als nur bitter für Borussia Dortmund. Die Schwarzgelben sind auf den Außenverteidigerpositionen ohnehin eher dünn aufgestellt, weshalb eine Verletzung nicht leicht zu verkraften wäre.

Muss der BVB reagieren?

Wie würde Borussia Dortmund auf einen möglichen Ausfall des belgischen Nationalspielers reagieren? Sollte Meunier tatsächlich langfristig ausfallen, könnte BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl noch einmal auf dem Transfermarkt aktiv werden. Zwar könnte Niklas Süle auf der Position aushelfen, was er auch hin und wieder unter BVB-Coach Edin Terzic tat, aber der Neuzugang wird auch für die Innenverteidigung gebraucht, falls Mats Hummels oder Nico Schlotterbeck ausfallen sollten oder eine Pause bekommen.

Die anderen Back-Ups Marius Wolf, Felix Passlack und der lange verletzte Mateu Morey konnten bislang keine Bäume ausreißen. Ein Neuzugang würde viele schwarzgelbe Fans wohl erleichtern.

Immerhin gab es zuletzt auch positive Personalnews vom BVB. Sebastien Haller trainierte nicht nur nach seiner Hodenkrebserkrankung wieder, der Stürmer durfte sogar auch einige Minuten im Test gegen Düsseldorf ran.