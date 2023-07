Borussia Dortmund: Terzic schlägt Alarm – BVB-Trainer nimmt sich seine Spieler zur Brust

Vierter Sieg im vierten Testspiel – auch beim Auftakt der USA-Reise wahrt Borussia Dortmund die weiße Weste. Mit 6:0 siegte der Vizemeister gegen San Diego Loyal und schoss sich damit für die Leckerbissen gegen Manchester United und Chelsea London warm.

So richtig glücklich war Trainer Edin Terzic trotz des halben Dutzends nicht. Sonst immer gut gelaunt und motivierend sprach er nach dem Test offen die vielen Fehler seiner Mannschaft an. Beim Trainer von Borussia Dortmund herrscht Alarmstimmung.

Borussia Dortmund: Deutlicher Sieg – und doch Probleme

Es brauchte ein wenig Anlauf, ehe es dann doch deutlich wurde. Zur Halbzeit hatte Dortmund beim ersten USA-Test lediglich 2:0 geführt. Julien Duranville und Youssoufa Moukoko hatten die Tore erzielt. Nach der Pause drehte das Team dann auf. Marco Reus, Thomas Meunier, Sebastien Haller und Paul-Phillipe Besong trafen.

Trotzdem konnten sechs Tore nicht darüber hinweg täuschen, dass das Spiel der Schwarz-Gelben noch voller Kinderkrankheiten steckt – obwohl ein Großteil der Mannschaft zusammen geblieben ist. Ballverluste, Konteranfälligkeit, Abstimmungsschwierigkeiten – immerhin die Null stand dank Gregor Kobel dieses Mal.

Terzic zählt Fehler offen auf

Ungewohnt kritisch gab sich daher auch Terzic in der Öffentlichkeit. „Was uns gar nicht gefallen hat, war die Reaktion“, so der Coach von Borussia Dortmund. „Dass wir uns, wenn wir die Bälle verloren haben, nicht mehr freigemacht haben, sondern in den Positionen stehengeblieben sind und den Mitspieler alleine gelassen haben. Das sind die Dinge, die wir unbedingt abstellen müssen“, kritisierte er deutlich.

Damit nicht aber nicht genug. „Uns haben die letzten beiden Testspiele in Deutschland auch nicht gefallen. Da haben wir auch sehr viele Konter verteidigen müssen“, deutet Terzic an. Tatsächlich tat sich der BVB gegen Gegner wie Rot-Weiß Oberhausen (3:2) und Rot-Weiß Erfurt (2:1) streckenweise sehr schwer.

Borussia Dortmund: Deutliche Forderung

Kein Wunder, dass der Übungsleiter der Schwarzgelben eine deutliche Forderung an seine Stars hat. „Wir hätten uns natürlich gewünscht, dass wir viel ruhiger am Ball bleiben, viel dominanter spielen“, sagt er mit Blick auf das San-Diego-Spiel.

Bis zum Duell mit Manchester United bleiben nun drei Tage, um die angesprochenen Dinge zu verbessern. Die Partie gegen den englischen Rekordmeister wird der erste Härtetest der noch immer jungen Vorbereitung für Borussia Dortmund.