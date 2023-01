Borussia Dortmund: Nach traurigem Abschied findet Terzic emotionale Worte – „Werden dir immer beiseite stehen“

Anfang Dezember musste Borussia Dortmund eine traurige Nachricht verkünden. Co-Trainer Peter Hermann hat den BVB aus gesundheitlichen Gründen im Winter vorzeitig verlassen und seine aktive Laufbahn beendet.

Schon in der Pressemitteilung machten die Verantwortlichen von Borussia Dortmund klar, wie sehr sie diese Nachricht getroffen hat. Vor dem ersten Pflichtspiel in 2023 nutzte BVB-Trainer Edin Terzic noch einmal die Gelegenheit, um sich persönlich an Peter Hermann zu wenden.

Borussia Dortmund: Terzic richtet Worte an Hermann

Auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen den FC Augsburg zog Trainer Edin Terzic Bilanz der Wintervorbereitung und erwähnte dabei auch den Wechsel im Trainerteam. „Es gab einen neuen Co-Trainer in unserem Team mit Armin Reutershahn, der sich sehr gut eingelebt hat und uns sofort weiterhilft“, so Terzic.

Dann sprach er über den Hermann-Abgang: „Das Ganze startete mit einer sehr traurigen Geschichte, deshalb möchte ich das hier noch mal persönlich erwähnen, dass es uns es sehr leid tut, um Peter Herrmann und seinen Gesundheitszustand. Auf diesem Wege: Vielen lieben Dank für das, was du bis jetzt für uns getan hast. Wir werden dir immer beiseite stehen und hoffen, dass es dir bald wieder besser geht.“

Erst im Sommer hatte Borussia Dortmund Peter Hermann an Bord geholt. Er stand Edin Terzic in der Hinrunde als erfahrener Co-Trainer zur Seite, musste seinen Job aus gesundheitlichen Gründen im Winter beenden. „Peter hat uns aus gesundheitlichen Gründen um seine Freigabe gebeten. Es ist eine Selbstverständlichkeit, dass wir seinem Wunsch entsprochen haben“, sagte BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl Anfang Dezember.

BVB: Reutershahn beerbt Hermann

Ende Dezember konnte Borussia Dortmund einen Nachfolger präsentieren. Armin Reutershahn unterschrieb beim BVB und unterstützt künftig Cheftrainer Edin Terzic. „Armin Reutershahn ist ein renommierter, sehr erfahrener Fußballfachmann, der in seiner langen Karriere mit Trainern wie Julian Nagelsmann, Niko Kovac oder Adi Hütter gearbeitet und immer nach dem maximalen Erfolg gestrebt hat“, wurde Dortmunds Sportdirektor Sebastian Kehl in der offiziellen Mitteilung zitiert.