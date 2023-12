Borussia Dortmund: Wildes Gerücht! Denkt der BVB wirklich über diesen Wechsel nach?

Zwei Niederlagen in Folge, raus im DFB-Pokal und in der Bundesliga abgehängt – bei Borussia Dortmund siehts wenige Tage vor Weihnachten nicht gerade rosig aus. Innerhalb von zwei Wochen hat sich die sportliche Lage dramatisch verschlechtert. Nur in der Champions League ist man voll im Soll.

Doch was sind die Konsequenzen der sportlichen Misere? Trainer Edin Terzic wird bei Borussia Dortmund weiterhin sehr geschätzt, ist ein Mann mit BVB-DNA und hat mit Hans-Joachim Watzke einen großen Fürsprecher. Ein Rauswurf scheint zum jetzigen Zeitpunkt ausgeschlossen. Es soll allerdings schon Wechselgedanken geben.

Borussia Dortmund in der Krise: Was wird aus Terzic?

Nach der 2:3-Pleite in Leipzig hinkt Borussia Dortmund (25 Punkte) in der Bundesliga weit hinterher. Leverkusen (36), Bayern München (32, ein Spiel weniger) und sogar Stuttgart (31) sind längst enteilt. Sogar die Teilnahme an der Champions League scheint erstmals ernsthaft in Gefahr, denn auch der Rückstand auf den Viertplatzierten Leipzig beträgt schon vier Punkte.

+++ Borussia Dortmund: Leipzig-Pleite zeigt es – BVB-Star ist sinnbildlich für die schlechte Kaderplanung +++

Im DFB-Pokal verabschiedete sich Borussia Dortmund gegen Überraschungsmannschaft Stuttgart mit einem enttäuschenden Auftritt aus dem Wettbewerb. Nur in der Champions League läuft für den BVB zurzeit alles nach Plan. In der Todesgruppe hat man sich vorzeitig qualifiziert, beeindruckte vor zwei Wochen noch beim 3:1-Erfolg in Mailand. Seitdem geht es aber wieder bergab…

Das große Weihnachts-Gewinnspiel von DER WESTEN

Wir verlosen tolle Preise im Gesamtwert von fast 13.000 €! Mit ein bisschen Glück gewinnst du einen Hometrainer, ein E-Bike, ein Soundsystem und noch vieles mehr. Jetzt gratis mitmachen!

Noch scheint Trainerstuhl von Edin Terzic nicht zu wackeln. Der BVB-Coach hat bei den Verantwortlichen, insbesondere bei Boss Watzke, einen großen Kredit. Allerdings lassen die letzten Auftritte die Zweifel am 41-Jährigen sicher wachsen. Es fehlt schlichtweg die Konstanz.

Das könnte dich auch interessieren:

Wilde Spekulationen: Terzic für Kehl?

Die „Bild“ bringt nun ein wildes Szenario ins Gespräch. Demnach denke man beim BVB aktuell darüber nach, Edin Terzic im Sommer zum Sportdirektor zu machen. Er würde dann Sebastian Kehl ablösen, mit dem er nicht auf einer Wellenlänge sei. So könne man einen neuen Trainer installieren und gleichzeitig Terzic beim BVB halten.