Borussia Dortmund schnappt sich Top-Talent – er kommt ausgerechnet vom FC Schalke

Diese Nachricht ging an einigen Fans von Borussia Dortmund am Deadline Day (1. Februar) wohl vorbei. Tatsächlich hat der BVB nämlich einen echten Transfer-Coup gelandet.

Zwar kommt das Top-Talent nicht direkt zu den Profis von Borussia Dortmund. Doch auf den Youngster wartet noch eine große Karriere. Er kommt dabei ausgerechnet vom Revier-Erzfeind FC Schalke 04.

Borussia Dortmund schnappt sich Top-Talent

Er gilt als eines der größten Talente in Deutschland und ist nun bei Borussia Dortmund unter Vertrag: Taycan Etcibasi wechselt vom FC Schalke 04 zum BVB. Bei den Königsblauen kommt der 16-jährige Stürmer in der laufenden Saison in 13 Junioren-Bundesligaspielen auf zehn Treffer.

Im von Borussia Dortmund zuletzt mit 3:2 gewonnenen Derby beim FC Schalke 04 erzielte Etcibasi beide Gegentore. „Der Kontakt zu Taycan ist nie abgebrochen. Wir waren mit ihm bereits über einen Wechsel im Sommer einig. Bei Schalke 04 hat sich aber jetzt eine Tür geöffnet, so dass wir auch diesen Transfer vorziehen konnten“, freut sich Lars Ricken über einen „richtig guten Stürmer und Torjäger“.

Etcibasi lief bereits vor seinem Wechsel zu den Schalkern im Sommer 2018 für Dortmund auf. In Gelsenkirchen durchlief er dann von der U12 an jedes Junioren-Team der Knappenschmiede.

Zwei weitere Talente für den BVB

Aber Etcibasi ist nicht das einzige Talent, das sich Borussia Dortmund holte. Mit Abwehrspieler Luca Reggiani von US Sassuolo und Stürmer Thierry Fidjeu-Tazemeta aus der Akademie St. Pölten aus Österreich wurden noch zwei weitere Youngsters verpflichtet. Sie sollen zunächst die U17 verstärken, die aktuell den dritten Platz in der B-Junioren-Bundesliga West belegt. „Das sind drei Top-Talente, die wir nicht nur geholt haben, um die U17 in der Rückrunde besser zu machen, sondern weil wir in ihnen großes Potenzial sehen“, betont Ricken.

Über Reggiani und Fidjeu-Tazemeta freut sich auch U17-Trainer Marco Lehmann. „Luca muss sich erst noch an den Bundesliga-Fußball gewöhnen, aber er ist ein außergewöhnliches Talent, das uns viel Freude bereiten wird“, so Lehmann. Fidjeu-Tazemeta bezeichnet er als „enorm torgefährlich und schnell. Er ist ein Spieler, der deutlich mehr Körperlichkeit in unsere Mannschaft bringt“.