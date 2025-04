Borussia Dortmund: Kovac-Wende nicht mehr aufzuhalten? BVB-Trainer könnte es wagen

Borussia Dortmund bejubelt einen Start nach Maß nach der Länderspielpause. Ausgerechnet gegen Angstgegner Mainz 05 gelingt ein dringend benötigter Befreiungsschlag. Weil Nico Schlotterbeck brandgefährliche Standards schießt und Maximilian Beier eiskalt zuschlägt.

Niko Kovac dürfte wohlwollend beobachtet haben, wie seine Systemumstellung gleich volle Wirkung zeigte. Der Startschuss für einen erfolgreichen Schlussspurt in der Bundesliga und eine erneute magische Champions-League-Reise? Die Fans werden ganz genau hingucken.

Borussia Dortmund: Zum Glück gezwungen

Doch was stellte Kovac um? Bereits vor dem Spiel war herausgekommen, das Top-Stürmer Serhou Guirassy gegen Mainz nicht mitwirken konnte (hier mehr zu seiner Verletzung erfahren). In seinen Überlegungen, wie er den Guineer ersetzt, entschied sich Kovac letztlich für eine komplette Systemumstellung.

Während hinten Waldemar Anton, Emre Can und Nico Schlotterbeck in einer Dreierkette verteidigten, stürmten vorne Maximilian Beier und Karim Adeyemi in einer Doppelspitze. Ein bei Borussia Dortmund völlig ungewohnter Anblick. Denn in Zeiten von Guirassy, Niklas Füllkrug oder davor Erling Haaland war man es gewohnt stets nur mit einer Sturmspitze zu agieren.

Bleibt Kovac dabei?

Der souveräne Auftritt gegen Mainz wirft jetzt die Frage auf, ob Kovac und der BVB vielleicht sogar bei diesem System bleiben sollten. Gute Gründe gibt es dafür, selbst wenn Serhou Guirassy zurückkehrt. Einer dafür ist Maximilian Beier. Der Sommerzugang machte nie einen Hehl daraus, dass er sich als Teil einer Doppelspitze am wohlsten fühlt.

Sky-Reporter Patrick Berger berichtet zudem, dass es in den Transfergesprächen mit Beier entsprechend auch darum gegangen sei, dass er immer wieder eine Option für eine Doppelspitze sein solle.

Passend dazu auch: Das Fundament dieses Systems, also die Dreierkette in der Abwehr, soll angeblich schon länger Teil von Kovac‘ Ideen sein. Zu seiner Zeit in Frankfurt hatte er damit großen Erfolg. Gut möglich also, dass Borussia Dortmund bald öfter in dem neuen System aufläuft.