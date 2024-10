Borussia Dortmund: Bittere Süle-Gewissheit! Sahin verkündet sie selbst

Die 2:5-Klatsche bei Real Madrid bekommt für Borussia Dortmund einen noch bitteren Beigeschmack: Innenverteidiger Niklas Süle hat sich in Madrid verletzt und wird Nuri Sahin und Co. vorerst nicht zur Verfügung stehen. Das bestätigte der BVB-Coach selbst.

Zunächst war man davon ausgegangen, dass Süle Borussia Dortmund lediglich im Auswärtsspiel beim FC Augsburg (Samstag, 26. Oktober, 15.30 Uhr) fehlen wird. Doch die Diagnose scheint noch etwas schlimmer als zunächst gedacht.

Borussia Dortmund: Süle fehlt wohl bis zur Länderspielpause

Dem BVB bricht einer der drei etablierten Innenverteidiger weg! Süle wird dem BVB „mindestens bis zur Länderspielpause“ fehlen, verriet Sahin auf der Pressekonferenz am Donnerstag (25. Oktober). Sahin hofft, dass Süle nach der Abstellungsperiode wieder mitwirken kann. Er habe sich früh in der Partie gegen real verletzt und habe dort noch auf die Zähne gebissen.

Konkret soll das Syndesmoseband betroffen sein. Eine genaue Ausfallzeit ist noch nicht benannt worden. Fakt ist: Schwarz-Gelb wird in den kommenden Wochen ohne den 29-Jährigen auskommen müssen. Das erhöht auch den Druck auf Nico Schlotterbeck und Waldemar Anton.

Denn die beiden Nationalspieler sind die einzig fitten Innenverteidiger im Kader des BVB. Youngster Filippo Mane ist erst kürzlich wieder genesen. Er dürfte in den kommenden Wochen eine weitere Alternative darstellen und wohl öfter im Profikader stehen. Letztlich werden jedoch Schlotterbeck und Anton gefordert sein.

Ryerson-Einsatz noch auf der Kippe

Während Süle somit sicher ausfallen wird, steht hinter dem Einsatz von Abwehr-Akteur Julian Ryerson noch ein kleines Fragezeichen. Der Norweger musste in Madrid angeschlagen ausgewechselt werden. „Ich hoffe, dass es geht und morgen klappen wird“, erklärte Sahin. Die Tendenz würde jedoch zu einem Einsatz gehen.

In diesen Tagen dürften Sahin und Co. merken, dass der Kader besonders in der Defensive alles andere als breit aufgestellt ist. Aus Sicht des BVB bleibt nur zu hoffen, dass alle anderen Abwehrspieler fit bleiben. Ansonsten kann es ganz schnell sehr, sehr dünn werden.