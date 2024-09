Borussia Dortmund wird endlich aktiv – Schandfleck verschwindet für immer

Das Westfalenstadion gehört zu den prächtigsten Fußballtempeln Europas. Und Borussia Dortmund investiert immer wieder Millionen, um das 50 Jahre alte Stadion zu modernisieren und auszubauen.

Ein Schandfleck aber ist immer geblieben – und erinnert eher an eine Baustelle als ein Champions-League-Stadion. Nun wird Borussia Dortmund endlich aktiv und kümmert sich um die düsterste Ecke seines Stadions.

Borussia Dortmund beseitigt Stadion-Schandfleck

Er liegt im Schatten der legendären Südtribüne – und genauso düster sieht es dort aus. Jedes Jahr passieren Millionen BVB-Fans den hässlichsten Teil des Dortmunder Stadions. Während fast alle Ecken der Arena in den letzten 50 Jahren (mehrfach) renoviert und saniert wurden, hat sich der Verein an diesen Schandfleck nie herangetraut.

Nun ist der Tag gekommen. Im Rahmen neuer Millionen-Ausbauplänen kümmert sich der Bundesligist endlich auch um den Containerplatz an der Südwest-Ecke. Nachdem für 15 Millionen Euro ein vierstöckiger Catering-Anbau entstanden ist, soll nun der nur wenige Meter entfernte Platz komplett überarbeitet werden.

Containerplatz geht es an den Kragen

Dabei handelt es sich um einen staubigen Platz, auf dem willkürlich verteilt einige Baucontainer stehen, dazu einige Fahrzeuge und ein ganzes Meer von Mülltonnen. Immerhin hinter einigen Bäumen versteckt, bietet es im Gegensatz zum prachtvollen Stadion einen scheußlichen Anblick. Noch. Denn nun geht es dem Schandfleck an den Kragen, verrät Stadiondirektor Christian Hockenjos den „Ruhr Nachrichten“.

Bereits während der Coronazeit wurde sich um die unterirdischen Bergbauschäden gekümmert. Zum stattlichen Preis einer Million Euro wurden die Löcher mit Beton aufgefüllt. In den kommenden Monaten geht es nun oberirdisch weiter. Hockenjos: „Es ist unser Ziel, dass wir diesen Platz in unterschiedliche Bereiche definieren. Geplant sind Lagerflächen, ein Bereich für die Müllentsorgung, ein fester Platz zur Lagerung des Rasenlichts, die Installation einer neuen Batteriespeicherlösung sowie eine kleine Halle für Gerätschaften der Greenkeeper. In diesem Zuge werden wir auch die Topografie und Bodenbeschaffenheit anpassen.“

Dann dürfte sich aus den unzähligen Fenstern der Glasfassade der Südwest-Ecke endlich ein schönerer Anblick für die Fans von Borussia Dortmund bieten.