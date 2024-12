Borussia Dortmund: Letzter Ausweg? Leihgabe sucht verzweifelt eine Lösung

Er kommt einfach nicht raus aus seinem Form-Tief! Sebastien Haller geriet bei Borussia Dortmund spätestens im vergangenen Sommer endgültig aufs Abstellgleis. Eine Leihe zum spanischen Aufsteiger CD Leganes sollte Abhilfe schaffen.

In Spanien kam der Ivorer allerdings nie an. Die bittere Bilanz: Nur neun Spiele und keine einzige Torbeteiligung für die Leihgabe von Borussia Dortmund. Der vorzeitige Abbruch der Leihe steht mittlerweile im Raum. Bietet sich Hallers letzter Ausweg dann in Kroatien?

Borussia Dortmund: Haller vor großer Europareise

Fakt ist: Sollte Leganes das Leihgeschäft frühzeitig beenden, würde Haller in Dortmund nicht auf einmal wieder Teil des Kaders sein. Im Sturm hat der BVB dank Serhou Guirassy und Maximilian Beier wohl die kleinsten Probleme, muss hier nach Öffnung des Transfermarktes nicht nachbessern. Hallers Reintegration ist daher kein Thema.

Wo geht es stattdessen hin? Obwohl dem Stürmer in der Hinrunde nichts gelingen wollte, melden sich trotzdem verschiedene Interessenten. So soll laut dem kroatischen Portal „Germanijak“ Dinamo Zagreb ein Auge auf den Angreifer von Borussia Dortmund geworfen haben!

Zagreb baut sich neu auf

Der kroatische Rekordmeister, den der BVB vor wenigen Wochen in der Champions League besiegte, stolpert ebenfalls durch die Saison, hat in der heimischen Liga bereits sieben Punkte Rückstand auf die Spitze. Für die Vereinsbosse nicht akzeptabel, weshalb sie kurz vor dem Jahreswechsel Trainer Nenad Bjelica entließen und stattdessen Italiens Weltmeister-Kapitän von 2006, Fabio Cannavaro als Nachfolger vorstellten.

Auch im Kader soll es in der Winterpause einige Veränderungen geben. „Wir werden bald Verstärkung holen. Es wird einheimische und ausländische Spieler geben und ich glaube, dass wir in ein paar Tagen einige vorstellen werden“, kündigte Vorstands-Boss Zvonimir Manenica laut „Germanijak“ an.

Borussia Dortmund: Kehrtwende für Haller?

Und Haller soll einer der größten Wünsche des Klubs sein – vorausgesetzt Leganes löst die aktuell geltende Leihe tatsächlich auf. Ob sich der Stürmer gleich in ein neues unbekanntes Gebiet begibt oder stattdessen zu seinem alten Heimatklub aus Utrecht zurückkehrt, werden die kommenden Wochen zeigen.