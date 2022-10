Borussia Dortmund: Haller-Aussagen machen Hoffnung – „Kann sehr schnell gehen“

Bei Borussia Dortmund sehnt man sich nach der Rückkehr von Sebastien Haller. Der Neuzugang musste sich nach einem bösartigen Hodentumor operieren und befindet sich seitdem in der Chemotherapie.

Jetzt machte der Ivorer seinem Klub Hoffnung. Der Stürmer könnte wohl schon bald wieder auf dem Platz stehen.

Borussia Dortmund: Haller berichtet über Behandlung

Die Nachricht schockte die Fußballwelt und Borussia Dortmund. Im Trainingslager des BVB wurde ein Hodentumor bei Sebastien Haller entdeckt. Der 28-Jährige wurde danach operiert, befindet sich derzeit in der Chemotherapie.

Derzeit gehe es dem Angreifer den Umständen gut, wie er in einem Interview auf der Webseite der UEFA erklärt: „Ich habe das Glück, dass es mir gut geht. Ich kann körperlich arbeiten, ich fühle mich sowohl geistig als auch körperlich wohl, was natürlich hilfreich ist, um diese Krankheit zu bekämpfen.“

Fünf Tage am Stück befindet sich Haller in einem Krankenhaus, wo er rund um die Uhr angeschlossen ist und das Bett nicht verlassen kann, während ihm die Behandlungsmittel in seinem Körper injiziert werden. „Dann hab ich zwei Wochen lang Pause. Dieser Zyklus ist eine Phase, und ich muss das insgesamt vier Mal machen. Vier Phasen der Chemotherapie, die jeweils etwa drei Wochen dauern“, erzählt der BVB-Neuzugang.

Borussia Dortmund: „Kann schnell gehen“

Immer wieder wird Haller gefragt, wann er denn zurückkehrt. „Je nachdem, wie weit mein Krebs fortgeschritten ist und wie er sich ausweitet, muss ich mich danach möglicherweise einer Operation unterziehen. Viele Leute fragen mich, wann ich wieder zurück sein werde, aber es gibt so viel zu bedenken, dass es schwer ist, ihnen eine klare Antwort zu geben“, so Haller, dem eine zweite Operation drohen könnte. Doch der 31-Millionen-Neuzugang bleibt optimistisch.

Sebastien Haller hat sich im September das Champions-League-Spiel des BVB angeschaut. Foto: IMAGO / Kirchner-Media

„Ich habe einen Zeitplan im Kopf. Wenn ich das Glück habe, keine Operation zu benötigen, kann es sehr schnell gehen. Drei Wochen nach der letzten Behandlungsphase wird geprüft, in welchem Stadium sich die Metastasen befinden und ob eine Operation notwendig ist oder nicht. Wenn ich keine Operation brauche, denke ich, dass ich am Ende dieser drei Wochen in einem guten Zustand sein werde.“

Beim BVB wird man ganz genau auf die Behandlung des Stürmers schauen und hoffen, dass er tatsächlich so schnell wie möglich zurückkehrt.