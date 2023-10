Borussia Dortmund sieht Transfer-Fehler ein – jetzt will man ihn dringend korrigieren

Die Fans von Borussia Dortmund blicken nur ungern auf die vergangene Transferperiode zurück. Zahlreiche Transfers platzten und am Ende wurden nur vier Spieler geholt: Ramy Bensebaini, Marcel Sabitzer, Felix Nmecha und Niclas Füllkrug.

Dabei wurden einige Baustellen im Kader nicht geschlossen. Bei einer Problem-Position sieht Borussia Dortmund jetzt den heftigen Transfer-Fehler ein. Dieser soll so schnell wie möglich korrigiert werden.

Borussia Dortmund sieht Transfer-Fehler ein

Im vergangenen Sommer hat Borussia Dortmund den nächsten kleinen Kader-Umbruch vollzogen. Sportdirektor Sebastian Kehl konzentrierte sich dabei auf das zentrale Mittelfeld und die Offensive. Für die Defensive kam lediglich Bensebaini. Eine Position, auf der die Schwarzgelben seit Jahren ein Problem haben, wurde dabei nicht berücksichtigt. Das soll sich ändern.

Die Dortmunder haben diesen Fehler jetzt eingesehen und planen, einen neuen Außenverteidiger zu verpflichten, berichtet die „Bild“. Der BVB ist auf beiden Seiten derzeit nicht so gut besetzt, wie man es sich vermutlich noch vor dem Sommer erhofft hat. Bensebaini ist auf der linken Seite gesetzt. Eine richtige Alternative gibt es dort nicht.

Zwar ist Julian Ryerson ein flexibel einsetzbarer Verteidiger im Kader, dennoch wird der Norweger auf der rechten Seite benötigt. Marius Wolf, der in der vergangenen Saison überzeugen konnte, ist aktuell nicht so gut Form.

Außenverteidiger soll kommen

Dann wäre da auch noch Thomas Meunier, der zuletzt verletzt war und unter Cheftrainer Edin Terzic bei Borussia Dortmund keine Chance mehr hat, und Mateu Morey, der nach seiner schweren Verletzung noch immer nicht richtig fit ist. Deshalb soll dringend ein neuer Spieler auf der Position her. Allerdings fehlt es den Schwarzgelben an Kohle. Daher ist es mehr als nur wahrscheinlich, dass Meunier den Verein verlassen wird, damit Budget für einen Neuzugang da ist.

Doch die Fans müssen sich gedulden. Im Winter wird laut dem Bericht der „Bild“ wohl kein neuer Spieler kommen. Erst für den Sommer 2024 ist dies in Planung. Das Profil soll aber von den Verantwortlichen bereits festgelegt worden sein.

Demnach sucht der BVB nach einem technisch-versierten Außenverteidiger, der auch beim Spielaufbau mitwirken kann. Also in etwa wie Raphael Guerreiro, der das jahrelang gemacht hat und sich nun dem FC Bayern angeschlossen hat.