Borussia Dortmund: Bittere EM-Enttäuschung für BVB-Star! Das hatte er sich ganz anders vorgestellt

Alles war bereitet für das wohl denkwürdigste Länderspiel seines Lebens. Doch statt eines Karriere-Highlights erlebte ein Star von Borussia Dortmund eine ziemliche Enttäuschung.

Für Salih Özcan ist die EM 2024 das erste große Länder-Turnier. Dass das Auftaktspiel der Türkei gegen Georgien auch noch in „seinem Wohnzimmer“ stieg, war das Sahnehäubchen. Doch ausgerechnet bei dieser Partie im BVB-Stadion ließ Trainer Vincenzo Montella ihn auf der Bank schmoren.

Borussia Dortmund: EM-Enttäuschung für BVB-Star

Seine Nationalelf-Karriere schien schon vorbei. Bis 2019 spielte sich Salih Özcan durch die U-Teams Deutschlands, wurde aber nie für die A-Mannschaft nominiert. Dann entschied er sich zu einem großen Schritt – der sich voll auszahlen sollte. Der Mittelfeldmann von Borussia Dortmund wechselte den Verband, tauschte Adler gegen Mond und Stern und spielte fortan für die Türkei.

Auf 17 Länderspiele brachte er es seit seinem Debüt im März 2022. In den meisten stand er in der Startelf oder absolvierte mindestens eine Halbzeit. Entsprechend groß waren seine Erwartungen an die EM 2024. Sein erstes großes Turnier. In dem Land, in dem er geboren ist. Und dann auch noch das Auftaktspiel in „seinem“ Stadion, dem Stadion von Borussia Dortmund. Als bisherige Stammkraft waren viele von einem Özcan-Einsatz ausgegangen, zumal er auch die Pressekonferenz vor dem Spiel bestritt.

Salih Özcan nur auf der Bank

Doch ausgerechnet für das Spiel Türkei – Georgien heckte sein Trainer Vincenzo Montella einen neuen Plan aus. Das Opfer: Salih Özcan. Auf der erprobten Doppel-Sechs stand neben dem gesetzten Kapitän Hakan Calhanoglu plötzlich Kaan Ayhan. Özcan fand sich auf der Bank wieder. Und blieb dort sehr lange. Erst in der 90+1. Minute wurde der 26-Jährige eingewechselt, um für die wenigen verbleibenden Minuten die Führung über die Zeit zu bringen.

Sein erstes EM-Spiel dürfte sich der BVB-Star ganz anders vorgestellt haben. Immerhin: Grund zum Jubeln gab es für ihn trotzdem. Tief in der Nachspielzeit erlöste Aktürkoglu sein Team mit dem 3:1 – mit Salih Özcan auf dem Platz siegte die Türkei gegen Georgien.