Borussia Dortmund: Sahin macht es wie Nagelsmann – BVB greift dafür tief in die Tasche

Der Saisonstart rückt immer näher und bei Borussia Dortmund ist auch in diesem Sommer wieder vieles neu! Neben einigen Neuzugängen ist auch der Trainer ein anderer: Nuri Sahin hat für Edin Terzic übernommen. Der BVB-Coach hatte einige Wünsche bei den Bossen hinterlegt, die ihm auch erfüllt wurden.

Dabei handelt es sich nicht nur um neue Spieler für Borussia Dortmund. Sahin schaute sich vermutlich an, wie Bundestrainer Julian Nagelsmann in seinen Stationen vor der Nationalmannschaft arbeitete. Dafür musste der BVB jetzt ganz schön tief in die Tasche greifen.

Borussia Dortmund: Sahin macht es wie Nagelsmann

Eine lange und anstrengende Sommervorbereitung ist zu Ende und Borussia Dortmund steht vor den ersten Pflichtspielen der Saison 2024/25. Nuri Sahin will seine Mannschaft so gut es geht vorbereiten. Dafür hat der Coach auch einige Wünsche an die BVB-Bosse Sebastian Kehl und Lars Ricken gehabt. Diese wurden ihm erfüllt. Speziell geht es hier aber um den Trainingsplatz.

So berichtet die „Sport Bild“, dass Sahin um die Installation eines XXL-Fernsehers bat. Warum braucht der BVB aber einen knapp 30 Quadratmeter großen Bildschirm auf dem Trainingsplatz? Dem Coach und der Mannschaft soll es bessere Analysemöglichkeiten noch während des Trainings bieten. So hat Sahin die Möglichkeit, direkt seinen Spielern zu zeigen, wie es gehen soll und kann dies auf der Leinwand präsentieren.

Die Schwarzgelben mussten dafür auch ganz schön tief in die Tasche greifen. Rund 150.000 Euro hat die Investition gekostet. Ob es sich auch auszahlen wird? Sahin scheint sich dabei von Bundestrainer Julian Nagelsmann inspiriert zu haben.

XXL-Fernseher auf dem Trainingsplatz

Nagelsmann hatte bei seinen Stationen bei RB Leipzig und Bayern München ebenfalls einen XXL-Fernseher installieren lassen. Nun gibt es das auch bei Borussia Dortmund unter Sahin.

Die Video-Wand wird aber vermutlich nur bei Geheim- oder Abschlusstrainings eingesetzt werden, damit die anderen Vereine nicht sehen, was der BVB-Coach vorhat. So hat es jedenfalls Nagelsmann immer gemacht.