Borussia Dortmund: Stadion-Zoff entbrennt! Fans mit deutlicher Ansage

Saisonstart für Borussia Dortmund! Nach einer anstrengenden und langen Sommervorbereitung stehen die ersten Pflichtspiele an. Los geht’s für den BVB im DFB-Pokal gegen Regionalligist Phoenix Lübeck (17. August, 18.30 Uhr).

Und schon sorgt Borussia Dortmund für wütende Fans. Allerdings nicht beim eigenen Anhang. Die Fans des Hamburger SV sind empört darüber, dass der BVB das Pokalspiel im Volksparkstadion austragen wird.

Borussia Dortmund: Stadion-Zoff entbrannt

Da Phönix Lübeck im eigenen Stadion nur 1.500 Plätze für Zuschauer hat, zieht der Regionalligist für das Spiel in der ersten Runde des DFB-Pokals gegen Borussia Dortmund ins Volksparkstadion ein. Eine Entscheidung, die den HSV-Fans überhaupt nicht gefällt. Beim Zweitliga-Duell gegen Hertha BSC (1:1) gab es erste Proteste.

So wurden Spruchbänder mit klaren Botschaften in die Höhe gereckt. „Bei Donezk noch auf Wohltäter gemacht. Bei Phoenix nur an die Asche gedacht“, hieß es dort. „Unser Stadion ist kein Airbnb, Ihr Geier!“

Eine klare Ansage an die HSV-Bosse. Denn mit dem Spiel sorgen sie dafür, dass viele BVB-Fans dabei sein werden. Dabei wurden ausschließlich 10.000 Tickets für die HSV-Fans geblockt. Von denen sind bislang lediglich nur 4.000 Karten verkauft worden.

Pokalspiel im HSV-Stadion

Doch Borussia Dortmund ist nicht der erste große Klub, der im Volksparkstadion spielen wird. In der vergangenen Saison vermieteten die Hamburger für einige Champions-League-Spiele ihr Stadion bereits an Shakhtar Donetks, da die Ukrainer in ihrer Heimat aufgrund des Kriegs mit Russland nicht spielen durften. Für den HSV gab es immerhin eine Einnahme von drei bis vier Millionen Euro.

Bleibt nun bloß zu hoffen, dass es auch friedlich bleibt und einige Chaoten nicht auf die Idee kommen, für Unruhe vor und nach dem Spiel zu sorgen. Der HSV selbst spielt am Sonntag (18. August) erst im DFB-Pokal. Es geht zum SV Meppen.