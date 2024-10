Borussia Dortmund: Knallhart-Abrechnung für Sahin – DIESE Worte haben es in sich

Bei Borussia Dortmund springt der Funke unter Neu-Trainer Nuri Sahin einfach noch nicht über. Die jüngste 1:2-Niederlage bei Union Berlin zeigte einmal mehr, dass der BVB noch sehr weit weg von der Tabellenspitze ist.

Unter Beobachtung scheint der neue Übungsleiter von Borussia Dortmund noch nicht zu stehen Dennoch geht ein TV-Experte mit dem 36-Jährigen nun hart ins Gericht – und nimmt dabei kein Blatt vor dem Mund!

Borussia Dortmund: Hamann kritisiert BVB unter Sahin

Dietmar Hamann ist für seine knallharten Analysen beim Pay-TV-Sender „Sky“ bekannt. Das hat nun auch Nuri Sahin zu spüren bekommen: „Der Plan bringt dir nichts, wenn die Spieler nicht für dich laufen. Er sagt, er hat 50 oder 60 Analysen gemacht und da wächst was zusammen. Ich sehe das nicht. Wie das in ein paar Monaten ist, weiß ich nicht, ich kann nur das beurteilen, was ich jetzt sehe. Und das ist viel zu wenig“, so Hamann.

Auch interessant: Borussia Dortmund: BVB-Star vor dem Aus? Für IHN könnte es jetzt richtig eng werden

Eine ziemlich harte Analyse des 51-Jährigen, mit der er mit Sicherheit nicht vollends unrecht hat. Tatsächlich hat der BVB in dieser Saison schon ganze acht Punkte in der Bundesliga liegen lassen, womit man die internationalen Ränge bereits verlassen musste. Doch auch Hamann weiß, dass man dem neuen BVB-Coach noch Zeit geben muss.

Länderspielpause kann Sahin und BVB helfen

So sagte der „Sky“-Experte auch: „Er ist ein junger Trainer, da muss man ihm etwas zugestehen und Zeit geben“. Gleichzeitig beton Hamann aber auch: „Du musst auch eine Entwicklung sehen. Wenn du das nicht siehst, wirst du intern Gespräche führen“.

Die anstehende Länderspielpause könnte dem neuen BVB-Übungsleiter und seiner Mannschaft nun die Möglichkeit geben, die Fehler der vergangenen Wochen aufzuarbeiten. In der kommenden Partie gegen St. Pauli werden die Fans jedenfalls eine deutliche Leistungssteigerung ihrer Mannschaft erwarten.