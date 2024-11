Borussia Dortmund: Stars spielen groß auf – hat Sahin DIESES Problem endlich gelöst?

Nach dem 2:1-Befreiungsschlag gegen RB Leipzig hat Borussia Dortmund auch in der Champions League nachlegen können. Gegen Sturm Graz folgte der nächste Sieg (1:0). Nuri Sahin und sein Team können nach diesem Erfolg vorerst durchatmen.

Im Spiel gegen Sturm Graz stachen neben Matchwinner Donyell Malen vor allem zwei BVB-Akteure heraus: Nico Schlotterbeck und Emre Can lieferten eine starke Leistung ab. Vorerst dürften die beiden in der Innenverteidigung von Borussia Dortmund gesetzt sein.

Borussia Dortmund: Schlotterbeck und Can liefern ab

Die personelle Situation beim BVB ist mehr als angespannt. Gleich neun Akteure fehlen Sahin derzeit – vor allem in der Verteidigung ist es zuletzt richtig eng geworden. Daher ist Sahin zur Umstellung gezwungen gewesen. Einer seiner ersten Maßnahmen war, Kapitän Can in die Defensivzentrale neben Schlotterbeck zu stellen.

Und dieser Schritt ist voll aufgegangen. Sowohl gegen Wolfsburg (0:1) als auch gegen Leipzig und Graz hat der BVB nicht allzu viel zugelassen. Mit zwei Gegentoren aus drei Spielen wird man bei Schwarz-Gelb sicherlich zufrieden sein. Denn in den Spielen zuvor hagelte es gegen Real Madrid (2:5) und Augsburg (1:2) reihenweise Gegentreffer.

++ Borussia Dortmund: Sabitzer lässt tief blicken – seine Worte sind besorgniserregend ++

Zudem spielte der BVB gegen Graz erstmals seit zehn Spielen wieder zu null. Gegen Brügge (3:0) war dies zuletzt der Fall. „Es macht viel Spaß, weil Emre Selbstvertrauen hat und wir uns gut verstehen. Wir haben über die drei Spiele kaum etwas zugelassen. Wir sind glücklich, dass Emre so gut in Form ist und hoffen, wir können das weiterführen“, erklärte Schlotterbeck über seinen neuen Partner nach dem Spiel gegenüber „DAZN“.

Setzt Sahin weiter auf Schlotterbeck und Can?

Mit Niklas Süle und Waldemar Anton sind derzeit noch zwei weitere Optionen für die Innenverteidigung verletzt. Doch Anton könnte schon gegen Mainz (Samstag, 09. November, 15.30 Uhr) wieder zur Verfügung stehen. Angesichts der jüngsten Leistungen von Schlotterbeck und Can wird Sahin jedoch wohl kaum umstellen.

Weitere News:

Die beiden haben sich vorerst festgespielt und solange dieses Innenverteidiger-Duo liefert, dürfte Sahin keine Gründe für Wechsel haben. Fakt ist: Der BVB hat die Defensive wieder in den Griff bekommen und das trotz der vielen Ausfälle. Das dürfte allen Fans Mut für die kommenden Aufgaben machen.