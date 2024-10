Borussia Dortmund: Sahin nach Augsburg-Pleite fassungslos – „Das ist absoluter Wahnsinn“

Borussia Dortmund hat den nächsten Rückschlag hinnehmen müssen. Bei der 1:2-Niederlage gegen den FC Augsburg zeigte die Mannschaft von Nuri Sahin eine schwache Leistung, vor allem in der Defensive offenbarte man immer wieder Lücken.

In der Bundesliga hat man damit nach acht Spieltagen bereits elf Punkte liegengelassen. Auf Tabellenplatz vier sind es zwar weiterhin nur zwei Punkte Rückstand, allerdings gibt das jüngste Formtief von Borussia Dortmund Trainer Nuri Sahin zu denken. Nun haut der BVB-Coach auf den Tisch!

Borussia Dortmund: Sahin mit Kritik nach Augsburg-Pleite

Nach Spielabpfiff fand der 35-Jährige zur Leistung seiner Mannschaft deutliche Worte: „Das ist absoluter Wahnsinn, wie wir hier Gegentore kassieren, so viel Aufwand betreiben und wieder mit leeren Händen dastehen. Das geht so nicht, wie wir da verteidigen“, so Sahin, dem vor allem für das erste Gegentor die Worte fehlten.

Für die jüngste Formkrise macht der Übungsleiter vor allem die Abwehrleistungen der letzten Spiele verantwortlich: „Wir kassieren zu viele einfache Gegentore. Das ist, für den Aufwand den wir betreiben, ist es zu einfach für den Gegner gegen uns Tore zu schießen. Wenn du jedes Spiel zwei Gegentore bekommst, dann wirst du in der Bundesliga nicht so viele Spiele gewinnen“, so Sahin deutlich. Bereits 14 Ligatore hat der BVB kassiert.

Personalsorgen in der BVB-Abwehr

Die Sorgenfalten in der BVB-Abwehr könnten sich in naher Zukunft sogar noch vertiefen. Denn während Niklas Süle in den kommenden Wochen mit einer Verletzung passen muss, könnte sich auch bei Waldemar Anton ein Ausfall anbahnen. Der 28-Jährige war in Augsburg zur Halbzeit verletzungsbedingt ausgewechselt worden.

Sollte Anton ebenfalls ausfallen, steht mit Nico Schlotterbeck nur noch ein gestandener Innenverteidiger zur Verfügung. Dazu kommt: Youngster Almugera Kabar fehlt im kommenden Spiel gelb-rot-gesperrt. Trainer Nuri Sahin wird also wohl kreativ werden müssen.