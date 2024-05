Borussia Dortmund verkündet Paukenschlag – wie geht jetzt für IHN weiter?

Diese Nachricht kam aus dem Nichts! Nachwuchsboss Lars Ricken wird am Sommer neuer Sport-Vorstand bei Borussia Dortmund. Damit wird er in die Fußstapfen von Hans-Joachim Watzke treten, der sich gegen Ende 2025 zurückziehen möchte.

An Watzkes Seite fungierte seit 2018 Matthias Sammer als Berater des Managements. Dessen Vertrag läuft im kommenden Sommer aus. Derzeit ist noch unklar, ob er auch in Zukunft für Borussia Dortmund tätig sein wird. Es soll jedoch eine klare Tendenz geben.

Borussia Dortmund: Bleibt Sammer auch unter Ricken beim BVB?

Sammer ist bei Spielen des BVB stets präsent. Der Ex-Profi sitzt gemeinsam mit der Klub-Führung auf der Tribüne und der verfolgt die Spiele des BVB. Doch wird er auch in der kommenden Saison bei BVB-Spielen auf den Tribünen zu finden sein?

Sein Vertrag läuft am Ende der Saison aus und sein Engagement war eigentlich stets an der Personalie Watzke geknüpft. Das betonte Sammer vor wenigen Wochen noch selbst. Mit Ricken kommt nun jedoch ein weiterer neuer Sportboss. Bleibt er auch an der Seite von Ricken und so noch länger bei Schwarz-Gelb?

++ Borussia Dortmund: Maatsen macht Druck – er forciert seinen Abgang ++

Laut der „Bild“ soll Ricken in Zukunft ebenfalls auf die Dienste von Sammer zurückgreifen können. Ricken und Sammer gelten seit ihrer Spielerkarriere als Vertraute, holten 1997 gemeinsam den Titel in der Königsklasse. Ab Sommer könnten die beiden Champions League-Sieger also gemeinsam für den BVB arbeiten.

Sammer und Ricken das neue starke BVB-Du0?

Watzke wird bis Ende 2025 noch im Vorstand bleiben und sich vor allem um das Personalmanagement kümmern. Im Bereich Sport soll ab Sommer Ricken das Sagen haben. Aus dem Duo Sammer/Watzke wird bald also wohl Sammer/Ricken. Gemeinsam mit Sportdirektor Sebastian Kehl und Kaderplaner Sven Mislintat wollen sie dem BVB eine erfolgreiche Zukunft ebnen.

Weitere News:

Spätestens nach Saisonende wird dann wohl auch endgültig entschieden, ob Sammer auch weiterhin eine Funktion beim BVB haben wird und welche das sein würde. Es ist denkbar, dass Sammer auch seinem Kumpel und Ex-Teamkollegen Ricken zur Seite stehen und beraten wird.