Talfahrt von Ex-BVB-Profi nimmt kein Ende – jetzt folgt der nächste Tiefpunkt

Als der BVB ihn holte, waren die Hoffnungen groß. Er sollte bei Borussia Dortmund zeigen, warum er schon in jungen Jahren für 30 Millionen Euro von Real Madrid gekauft wurde. Eine Leihe sollte beim Revierklub für Spielpraxis und eine Explosion beim Offensivspieler sorgen.

Knapp zwei Jahre später herrschte Ernüchterung beim BVB. Die meisten Fans werden schon wissen, um welchen Spieler es geht: Reinier. Der Brasilianer war ein Flop in Dortmund. Nach seinem Abgang wurde er nie richtig glücklich und kassierte jetzt den nächsten bitteren Rückschlag in seiner noch jungen Karriere.

Talfahrt von Ex-BVB-Profi nimmt kein Ende

30 Millionen Euro hat Real Madrid für den damals 18-jährigen Reinier ausgegeben und ihn umgehend an den BVB verliehen. Schließlich sind die Dortmunder dafür bekannt, junge Spieler zu fördern und Einsatzzeiten zu geben. Anfangs war das auch der Fall, doch Reinier konnte den hohen Erwartungen überhaupt nicht gerecht werden.

Auch interessant: Borussia Dortmund: UEFA-Entscheidung lässt BVB-Fans zusammenzucken

In zwei Spielzeiten durfte er in 39 Pflichtspielen ran. Die mehr als nur enttäuschende Bilanz: ein Tor, eine Vorlage. Immerhin durfte er über den DFB-Pokal-Erfolg 2021 jubeln. Ein Jahr später war dann Schluss. Reinier kehrte zu Real Madrid zurück. Doch bei den Königlichen hatte man keine Verwendung für ihn.

Vertrag in Madrid hat er noch bis 2026, weshalb er zunächst an den FC Girona verliehen wurde. Bei den Katalanen konnte er ebenfalls nicht überzeugen und wurde im vergangenen Sommer nach Italien geschickt. Dort sollte endlich der Durchbruch gelingen. Doch die Talfahrt von Reinier setzte sich bei Frosinone Calcio fort.

Nächster heftiger Rückschlag für Reinier

Der Ex-BVB-Profi kämpfte mit dem italienischen Verein um den Klassenerhalt, der allerdings nicht gelang – und das ausgerechnet am 38. und letzten Spieltag. Davor stand Frosinone auf einem Nicht-Abstiegsplatz und durfte sich Hoffnungen machen. Doch Abstiegskonkurrent FC Empoli traf in der 93. Minute der Nachspielzeit zum 2:1-Sieg gegen die AS Roma und konnte somit auf das rettende Ufer erreichen.

Für Reinier und Frosinone ein Schock. Der mittlerweile 22-Jährige kam in der abgelaufenen Saison auf 23 Einsätze, bei denen ihm drei Tore und zwei Vorlagen gelangen. Auch hier haben sich sowohl der Brasilianer, Frosinone als auch Real Madrid mehr erhofft. Denn nun kehrt er zum spanischen Rekordmeister zurück und wird wohl in dieser Monster-Offensive keine Chance in der Mannschaft haben.

Mehr Nachrichten für dich:

Es ist davon auszugehen, dass Reinier nun erneut verliehen wird. Die restlichen zwei Jahre hat er nun Zeit, sein Talent unter Beweis zu bringen, ansonsten sieht es düster aus für den Brasilianer.