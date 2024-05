Borussia Dortmund: Ausgerechnet zum Finale! Real Madrid droht nächster bitterer Ausfall

Es ist nicht nur der Traum eines jeden Fans, dass der eigene Verein mal in einem Champions-League-Finale steht: Die Fußball-Stars brennen selbst darauf, den Henkelpott in die Luft zu stemmen. So ist das auch bei den Profis von Borussia Dortmund und Real Madrid der Fall, die am 1. Juni im Wembley-Stadium in London aufeinandertreffen.

Während bei Borussia Dortmund alle Stammkräfte fit und einsatzbereit sind, muss Real Madrid für das Endspiel bisher auf die beiden Leistungsträger Aurelien Tchouameni und David Alaba verzichten. Für Samstag könnte nun ein weiterer Profi hinzukommen.

Borussia Dortmund: Real Madrid droht nächster Ausfall

Da schaut Borussia Dortmund ganz genau hin! Bei Real Madrid gibt es ein großes Fragezeichen, wer im Champions-League-Finale im Tor stehen wird. Über die gesamte Saison musste Andriy Lunin den verletzten Stammkeeper Thibaut Courtois nach seinem Kreuzbandriss ersetzen. Der Ukrainer machte seine Arbeit herausragend und hatte einen großen Anteil, dass die Königlichen überhaupt im Finale stehen.

Doch Courtois ist seit einigen Wochen wieder zurück und stand auch bei mehreren Spielen schon im Kasten. Cheftrainer Carlo Ancelotti wollte sich erst am Spieltag festlegen, wer von den beiden Torhütern im Finale ran darf. Keine einfache Entscheidung, aber dem Italiener könnte es jetzt wohl etwas einfacher fallen.

Lunin konnte die vergangenen Tage aufgrund einer Fieber-Erkrankung nicht trainieren. Am Donnerstag (30. Mai) trainieren die Madrilenen ein letztes Mal auf spanischem Boden, ehe es nach London geht. Für den Ukrainer ist es ein Kampf gegen die Uhr. Alles sieht momentan danach aus, als würde Courtois im Endspiel auflaufen.

Ohne Lunin im Finale?

In den spanischen Medien wird derzeit spekuliert, dass Real Madrid ihn aufgrund einer Ansteckungsgefahr auch streng abschirmen müsste, solange er noch nicht vollständig fit ist. Gut möglich, dass er erst am Samstag zum Finale anreist und die Partie gegen Borussia Dortmund als Zuschauer von der Tribüne aus anschauen wird. Sollte es ihm aber wieder besser gehen, ist er ein Thema für den Kader. Dass er nach so einer Woche aber im Tor stehen wird, ist wohl eher unwahrscheinlich.

Falls er es nicht schafft, wird Ersatzkeeper Kepa Arrizabalaga auf der Bank Platz nehmen. Der Spanier ist vom FC Chelsea ausgeliehen und wird im Sommer zurückkehren. Wenn Lunin ausfällt, wäre er der dritte Real-Spieler, der nicht dabei sein wird. Aurelien Tchouameni (Stressverletzung) und David Alaba (Reha nach Kreuzbandriss) stehen Carlo Ancelotti nicht zur Verfügung.