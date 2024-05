Borussia Dortmund: Ancelotti-Hammer im Finale? BVB hört ganz genau hin

Es ist das letzte und vor allem das wichtigste Spiel des Jahres für Borussia Dortmund: das Champions-League-Finale am 1. Juni gegen Real Madrid. Der Henkelpott ist für den BVB zum Greifen nah.

Während Cheftrainer Edin Terzic sich auf seine Aufstellung für das Endspiel sicherlich schon festgelegt haben sollte, sieht es bei Real Madrid nicht ganz so danach aus. Carlo Ancelotti muss sich noch auf einer enorm wichtigen Position entscheiden. Borussia Dortmund hört bei seinen Aussagen ganz genau hin.

Borussia Dortmund: Ancelotti-Hammer im Finale?

In einem Finale kann der Torwart zum Helden werden! Bei Borussia Dortmund braucht man sich im Kasten keine Sorgen zu machen. Der BVB hat großes Vertrauen in seinen Keeper Gregor Kobel, der auch in dieser Saison wichtige Siege retten und Niederlagen verhindern konnte.

Bei Real Madrid sieht es ähnlich aus, auch wenn nicht der Stammkeeper im Tor stand. Thibaut Courtois verletzte sich zu Saisonbeginn am Kreuzband, fiel mehrere Monate aus. Erst vor einigen Wochen konnte der Belgier sein Comeback feiern. In der Zwischenzeit hütete der Ukrainer Andriy Lunin den Kasten der Königlichen.

Dabei zeigte der Ersatztorwart starke Leistungen und hatte auch einen großen Anteil daran, dass Real Madrid die spanische Meisterschaft feiern und sich für das Endspiel der Königsklasse qualifizieren konnte. Doch steht er auch im Finale im Tor, wo jetzt der Stammtorwart Courtois wieder da ist? Reals Coach Carlo Ancelotti hat sich nun geäußert.

„Entscheidung ist sehr schwierig“

Auf einer Pressekonferenz am Montag (27. Mai) wurde der Italiener gefragt, wer gegen Borussia Dortmund im Tor stehen wird. „Die Entscheidung ist sehr schwierig, denn beide verdienen es sich, das Finale zu spielen. Lunin, weil er seine fantastische Saison gespielt hat. Und Courtois, weil er zurück von seiner Verletzung ist und jeder seine Qualität kennt“, wird Ancelotti beim deutschsprachigen Online-Portal „Real Total“ zitiert.

Und Ancelotti weiter: „Eine schwierige Entscheidung, ich denke, ich werde sie bis zum Spiel mit mir mitschleppen. Einer der beiden wird spielen, der andere auf der Bank sitzen.“ Wer letztlich im Tor stehen wird, zeigt sich also erst wenige Stunden vor Anpfiff, wenn die Aufstellung verkündet wird.