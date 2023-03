Borussia Dortmund: Ansage von der Konkurrenz! „Ist nicht nur ein Zweikampf“

Borussia Dortmund kam im Revierderby auf Schalke trotz ansprechender Leistung nicht über ein 2:2 hinaus. Nach zweimaliger Führung stand am Ende der Partie gegen einen Abstiegskandidaten nur ein Unentschieden da. Zu wenig für die Westfalen. Der BVB hat nun zwei Punkte Abstand auf Spitzenreiter Bayern.

Trotz der Rückschläge in der Champions League und im Revierderby bleibt Borussia Dortmund weiterhin im Kampf um die Meisterschaft in der Bundesliga. Nun äußert sich ein Konkurrent des BVB mit einer klaren Ansage an die Bayern und den BVB.

Borussia Dortmund: Dreikampf um die Bundesliga-Krone?

FC Bayern München und Borussia Dortmund – diese beiden Vereine kämpfen schon seit Jahren, fast Jahrzehnten um die deutsche Meisterschaft. Seit ein paar Saisons mischt nun aber auch ein dritter Verein in diesem Kampf mit. Während es früher noch der FC Schalke, Bayer Leverkusen oder Borussia Mönchengladbach waren, ist heute RB Leipzig die dritte Kraft hinter FCB und BVB. Doch sowohl der BVB als auch RBL konnten dem Rekordmeister in der jüngsten Vergangenheit nie so richtig gefährlich werden.

Nach dem unfassbaren Jahresauftakt von der Borussia kommt man den Münchenern derzeit so nah wie lange nicht mehr. Zuletzt war man sogar punktgleich mit den Bayern, jetzt muss man, vorerst, etwas Federn lassen. Nach dem Sieg von RB Leipzig gegen Borussia Mönchengladbach kommen auch die Sachsen jetzt wieder etwas näher an die Spitze ran. Im traditionsreichen „Doppelpass“ äußerte sich nun RB-Sportchef Max Eberl über den Titelkampf in der Bundesliga. „Wir sind Dritter, wir sind in Lauerstellung, wir wollen auf jeden Fall in die Champions League, und wenn sich etwas ergibt, wollen wir da sein“, so der Ex-Gladbacher. Danach stellte er klar:“ Es ist nicht nur ein Zweikampf.“

Eine deutliche Botschaft Richtung Süden und Westen. Nachdem die Leipziger in der letzten Saison mit dem DFB-Pokal-Gewinn den ersten Titel der noch jungen Vereinsgeschichte feiern konnten, wollen die roten Bullen jetzt mehr. Auf lange Sicht möchte RB auch die deutsche Meisterschaft nach Leipzig holen. Das unterstreichen die Aussagen von Eberl.

Showdown in München

Die Enttäuschung nach dem CL-Aus und dem Dämpfer im Revierderby sitzt tief. Dennoch wird der BVB spätestens am nächsten Samstag (18. März, 18:30 Uhr) gegen den 1. FC Köln in die Erfolgsspur zurückkehren und den Druck auf die Bayern erhöhen wollen. Nach dem Spiel gegen den Effzeh geht es dann zunächst in die Länderspielpause, ehe es am ersten April zum großen Aufeinandertreffen gegen den FC Bayern in München kommt. Dieses Spiel dürfte (vor-)entscheidend für den Titelkampf sein. Es wird, wie auch schon die letzten Jahre, das große Spiel im deutschen Fußball. Erledigt der BVB gegen Köln seine Hausaufgaben, könnte Schwarz-Gelb in München sogar an den Bayern vorbeiziehen.

Bayern, Dortmund und Leipzig – dies ist das neue Titelkampf-Trio der nächsten Jahre. Ob es Dortmund und Leipzig schon in diesem Jahr schaffen, die Bayern vom Thron zu schubsen, bleibt fraglich. Dass jetzt aber nach dem BVB auch RB Leipzig öffentlich eine Kampfansage abgibt, dürfte die Brisanz und die Spannung in den verbleibenden Spielen weiter erhöhen.