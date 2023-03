Borussia Dortmund – RB Leipzig: Dringender Appell vor Topspiel – DAS sollten Stadionbesucher beachten

Heute Abend steht für Borussia Dortmund das nächste schwierige Spiel auf dem Programm. Aufgrund des angekündigten Streiks der Gewerkschaft ver.di werden es die angekündigten 81.365 Fans unter Umständen kompliziert haben, rechtzeitig ins Stadion zu kommen.

Aus diesem Grund hat nun die Polizei Dortmund die Fans darüber informiert, wie die An- und Abreise am Freitagabend für die Fans doch reibungslos von statten gehen kann.

Borussia Dortmund – RB Leipzig: Polizei mit Tipps für Fans

Wie es schon der BVB am Dienstag (01. März) getan hat, hat nun auch die Polizei Dortmund die Fans über die Auswirkungen des Streiks im öffentlichen Personennahverkehr informiert. Das oberste Appell ist dabei auch von der Polizei, dass die Fans möglichst zu Fuß zum Stadion anreisen sollen. So oder zu Fuß soll das Stadion schneller zu erreichen sein als mit dem Auto, bei dem es zu einer Parkplatznot und Staus vor dem Stadion kommen kann.

Für alle Fans, die von Außerhalb kommen und mit dem Pkw anreisen, empfiehlt die Polizei sich vorher über die Verkehrslage in der Stadt zu informieren und die Dortmunder Innenstadt zu meiden. Die Parkplätz im Umfeld des Stadions werden auch aufgrund von Parallelveranstaltungen in der Westfalenhalle früh belegt sein. Aus diesem Grund empfiehlt sich für alle die mit dem Auto zum Spiel anreisen müssen: Fahrt mehrere Stunden vor dem Anpfiff los.

Weil nur die Busse und Bahnen in Dortmund selbst vom Streik betroffen sind, haben anreisende Fans die Möglichkeit, zumindest bis zum Hauptbahnhof in Dortmund mit den Zügen und S-Bahnen der Deutschen Bahn anzureisen. Allerdings sollten die Fans auch hierbei beachten, dass die DB keine Entlastungszüge vom Dortmunder Hauptbahnhof bis zum Signal-Iduna-Park einsetzen wird. „Stattdessen fahren die „Entlaster“ vom Bochumer Hauptbahnhof zum Haltepunkt Signal-Iduna-Park“, heißt es weiter von der Polizei.

Borussia Dortmund – RB Leipzig: Diese Parkmöglichkeiten gibt es

Für alle Fans, die mit dem Auto anreisen müssen, empfiehlt der Klub die Parkplätze an der TU Dortmund, auf dem Phoenix-West-Gelände, am Rombergpark, am Berufsbildungszentrum in Hacheney, am Bahnhof Hörde und am Parkhaus Barop, die zu Fuß zwischen 30 – 45 Minuten vom Spielort entfernt sind. Die DSW21 stellt des Weiteren alle Bushaltestellen mit eigener Bucht als kostenfreien Parkplatz zur Verfügung.

Weil der Signal-Iduna-Park nur ungefähr 40 Minuten zu Fuß vom Westfalenstadion entfernt ist, weist der BVB daraufhin, dass man von diesem auch zum Stadion laufen kann. Allerdings warnen die Dortmunder auch davor mit der Regionalbahn nicht bis zur Haltestelle Signal-Iduna-Park beziehungsweise mit der S-Bahn zur Haltestelle Möllerbrücke zu fahren.