Borussia Dortmund: Live im TV – Trainer verkündet BVB-Entscheidung

Seit dem Aus von Nuri Sahin als Trainer von Borussia Dortmund läuft die Suche nach einem Nachfolger. Der BVB kassierte dabei schon einige Absagen von Kandidaten, die auf der Liste der Verantwortlichen standen.

Ein Name, der neu dazu gekommen ist: Ralf Rangnick. Mit den Bossen von Borussia Dortmund hat sich der ehemalige Bundesliga-Coach auch schon getroffen. Live im TV verkündete er nun seine Entscheidung, nachdem er mit dem BVB in Verbindung gebracht wurde.

Borussia Dortmund: Rangnick spricht über BVB-Gerücht

Wann sitzt der Sahin-Nachfolger endlich auf der Bank bei Borussia Dortmund? Mit Interimstrainer Mike Tullberg ist der BVB bislang in zwei Spiele (Bremen und Donezk) gegangen und der U19-Coach wird auch gegen Heidenheim an der Seitenlinie stehen, das bestätigte Lars Ricken.

Der Grund dafür ist: Mit einem neuen Coach kann bis zum Spiel noch keine Einigung erzielt werden, dafür ist die Zeit zu knapp. Ein Trainer, mit dem es auch wohl ein Treffen gab, ist Österreichs Nationalcoach Ralf Rangnick. Der ehemalige Schalke und Leipzig-Coach ist zudem als Experte beim Sender „Canal+“ für die Champions-League-Spiele tätig.

Dort wurde Rangnick auf das Gerücht angesprochen. „Es ist ja jetzt nicht das erste Mal und nichts Neues, dass mein Name immer mal wieder mit Klubs in Verbindung gebracht wird“, so Rangnick, der hinzufügt: „Ich habe mir jetzt einfach ganz klar gesagt, zu solchen Spekulationen macht es keinen Sinn, alle paar Monate irgendwo immer wieder Statements zu geben.“

Rangnick bleibt Nationaltrainer

Danach folgte die Absage in Richtung Borussia Dortmund: „Ich bin hier im Studio, ich glaube, das ist Statement genug. Wenn da was dran wäre, wäre ich ja jetzt heute gar nicht hier und das wäre schade.“ Moderation Elisabeth Gamauf wollte auf Nummer sichergehen und wissen, ob die österreichische Fußballnation also aufatmen darf und er Nationaltrainer bleibt.

„Ja, das habe ich absolut vor und ich habe ja auch nicht umsonst letztes Jahr, Ende April, eine Entscheidung getroffen, hierzubleiben. Ich identifiziere mich hier voll und ganz mit der Aufgabe, freue mich jetzt auch schon sehr, die Spieler wiederzusehen im März gegen Serbien. Danach beginnt dann im Juni die WM-Quali“, antwortet Rangnick mehr als deutlich.

Die nächste Absage für den BVB. Lars Ricken und Co. haben es aktuell nicht einfach. Ein weiterer Kandidat, der mit dem Revierklub gehandelt wird, ist Niko Kovac. Von ihm kam bislang noch keine direkte Absage.