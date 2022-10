Borussia Dortmund nimmt Star ins Visier – bei BVB-Fans sorgte er einst für schäumende Wut

Am 01. Januar 2023 öffnet das Wintertransferfenster. Dann könnte Borussia Dortmund nachholen, was man im Sommer versäumte. Ein neuer Außenverteidiger fehlt dem BVB nämlich nach wie vor.

Im Fokus steht bei Borussia Dortmund wieder einmal Ramy Bensebaini von Borussia Mönchengladbach. Der Linksverteidiger könnte im Winter zum BVB wechseln. Die BVB-Fans haben aber nicht unbedingt gute Erinnerungen an Bensebaini.

Borussia Dortmund: Bensebaini sorgte für Fan-Wut

Wenn BVB-Fans an Ramy Bensebaini denken, kommt ihnen vermutlich zuerst das DFB-Pokal-Viertelfinale vom 02. März 2021 in den Sinn. Beim Sieg in Gladbach kam Bensebaini überhaupt nicht gut weg und zog die Wut der Fans auf sich.

Grund dafür war eine Aktion kurz vor Spielende. Als Bellingham ausgewechselt wurde, rannte Bensebaini zu ihm und gab ihm hinter vorgehaltener Hand noch ein paar „nette“ Worte mit auf dem Weg. Das kam bei den Fans von Borussia Dortmund überhaupt nicht gut an.

Wechsel Ramy Bensebaini im Winter zu Borussia Dortmund? Foto: IMAGO / Laci Perenyi

Gegen eine Verpflichtung von Bensebaini würden sich deshalb aber trotzdem nicht wehren. Auf der Linksverteidigerposition hat der BVB ein klares Defizit. Raphael Guerreiro zieht es eher nach vorne ins Mittelfeld, die Abwehrarbeit ist nicht seine Stärke. Nico Schulz kickt nur noch bei den Amateuren und für Tom Rothe (18 Jahre) kommt der Schritt zum Stammspieler noch etwas zu früh.

Ramy Bensebaini könnte auf der linken Abwehrseite für Stabilität sorgen. Zudem bringt der Algerier große Torgefahr mit. In zehn Bundesliga-Spielen erzielte er in dieser Saison schon vier Treffer. Damit wäre er beim BVB aktuell neben Youssoufa Moukoko der Top-Torschütze.

Mehr News:

Bensebaini im Winter zum BVB?

Schon im Sommer war Bensebaini beim BVB im Gespräch, jetzt soll Dortmund nach Informationen der „Ruhr Nachrichten“ seine Bemühungen um den Linksverteidiger wieder intensivieren. Gladbach würde den auslaufenden Vertrag von Bensebaini gerne verlängern, soll aber dem Bericht zufolge bei einer Ablöse in Höhe von 12 Millionen Euro gesprächsbereit sein.

Im kommenden Sommer wäre Bensebaini zwar ablösefrei, die Konkurrenz könnte dann aber auch wieder größer sein. Außerdem dürfte dann ein ordentliches Handgeld für Spieler und Berater gefordert werden.