Borussia Dortmund: Schock um BVB-Legende! Hubschrauber fliegt ihn nach heftigem Sturz in Klinik

Als am vergangenen Sonntag die Neuauflage des Champions-League-Finales 2013 zwischen dem FC Bayern und Borussia Dortmund stattfand, war Patrick Owomoyela nicht mit dabei. Die BVB-Legende war fest eingeplant, schaute sich die Partie aber in einem Krankenhaus an.

Der traurige Grund: Der ehemalige Profi von Borussia Dortmund hat sich beim Mountainbiking in den Bergen das rechte Schlüsselbein gebrochen und musste sogar mit einem Hubschrauber gerettet werden.

Auf Instagram zeigt die Legende von Borussia Dortmund in einem Video, wie es zum Schockmoment kam. Mit einer Action-Kamera filmte Owomoyela seinen Mountainbike-Sturz. Der 43-Jährige verliert nach einem Sprung das Gleichgewicht, stürzt auf die Seite.

In dem Video ist ein kurzes „Ahh, Shit“ zu hören. Anschließend sind Aufnahmen aus einem Rettungshubschrauber zu sehen, später dann ein Bild von ihm im Krankenbett sowie das Röntgenfoto seines lädierten Schlüsselbeins.

„Wenn du meinst, du kennst die Strecke im Schlaf“, schreibt der Ex-Profi in seinem Instagram-Eintrag mit viel Galgenhumor über den schmerzhaften Sturz. Danny Fritz vom BVB-Netradio fragt besorgt: „Amigo, was machst du für Sachen?“.

Auch Sky-Experte Erik Meijer war in Sorge und wünschte ihm, genauso wie viele Fans von Borussia Dortmund, eine gute Besserung. Der Niederländer schrieb unter dem Video: „Leckmichindetesch, mein Freund.“

Abgesehen von der Schulterfraktur und dem bitteren Sturz schien es Owomoyela im Krankenhaus aber gut zu gehen. „Heli-Flug, Einzelzimmer mit Blick und Frühstück am Bett“, so der ehemalige BVB-Star.

Aufgrund der Verletzung konnte er bei der 1:2-Niederlage seiner Borussia gegen den FC Bayern in der Allianz Arena nicht mitwirken. Doch das ist nur Nebensache. Der 43-Jährige will erstmal seine Verletzung auskurieren und am besten aus dem Krankenhaus entlassen werden. Diesen Schockmoment wird er aber erstmal nicht so schnell vergessen.