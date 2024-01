Borussia Dortmund wegen Brunner in Sorge: BVB reagiert bei Juwel umgehend

Er ist einer der größten Talente des Landes und soll langfristig bei Borussia Dortmund bleiben: Paris Brunner. Das Mega-Juwel ist heiß begehrt, machte schließlich durch den Gewinn der Europameisterschaft und der Weltmeisterschaft im vergangenen Jahr mit der deutschen U17 auf sich aufmerksam.

Nun will ihn Borussia Dortmund dafür belohnen. Brunner winkt ein Profivertrag mit einem irren Gehalt, wie jetzt enthüllt wurde. Der BVB reagiert damit auf das Interesse anderer Klubs.

Borussia Dortmund wegen Brunner in Sorge

Jeder Klub ist sehr stolz darauf, einen Weltmeister und Europameister in seinen eigenen Reihen zu haben. Umso erfreulicher ist es, wenn es sich dabei um ein Top-Talent handelt. Wie in dem Fall von Paris Brunner von Borussia Dortmund. Der Youngster sorgt schon mit seinen 17 Jahren für Aufsehen und soll nun vom BVB belohnt werden.

Wie die „Bild“-Zeitung berichtet, planen die Dortmunder, dem Angreifer anlässlich dessen 18. Geburtstags mit einem Profivertrag auszustatten. Am 15. Februar wäre es dann soweit und das Monatsgehalt soll in Zukunft 60.000 Euro betragen. Im Jahr käme Brunner dann auf 720.000 Euro.

Damit reagieren die Schwarzgelben auf das Interesse der zahlreichen Top-Klubs wie dem FC Barcelona. Die Katalanen sollen Brunner weiterhin auf dem Zettel haben. Schon im vergangenen Jahr sicherte sich der spanische Traditionsverein die Dienste von U17-Nationalmannschaftskapitän Noah Darvich, der zuvor beim SC Freiburg unter Vertrag stand.

Brunner-Hammer steht bevor

Dass Brunner zu Barca wechselt, möchte Borussia Dortmund unbedingt verhindern. Noch ist keine Einigung verkündet worden, wird vermutlich auch erst an seinem Geburtstag oder danach geschehen. Allerdings gibt es weiterhin die Sorge, dass er sich gegen einen Verbleib entscheidet.

Beim BVB hält man nämlich viel von Brunner, dem nicht mehr viel fehlt, bei einem Profispiel zu debütieren. Doch statt auf dem Feld für Aufsehen zu sorgen, schrieb er abseits des Platzes für Schlagzeilen.

So wurde der Youngster im Oktober vergangenen Jahres vor dem Beginn der U17-WM in Dortmund suspendiert. Zu den Gründen schweigt der BVB heute noch. Anschließend wurde er wieder begnadigt und durfte sogar ins Trainingslager nach Spanien. Dort wurde er dabei erwischt, wie er zu spät auf sein Zimmer gekommen war. Seine Eltern mussten anschließend zu den BVB-Bossen zu einem Gespräch. Dennoch ist man vom Mega-Talent überzeugt und hofft, dass er in Dortmund bleibt.