Borussia Dortmund: Wichtige Entscheidung wohl gefallen! Nächster Hammer um Brunner perfekt

Wenn die Profis von Borussia Dortmund am 3. Januar in Richtung Spanien aufbrechen, sitzt wohl auch ein neues Gesicht mit an Bord: Supertalent Paris Brunner wird das Trainingslager mit den Profis in Marbella absolvieren. Das berichtet die „Bild“.

Der U17-Weltmeister steht damit bei Borussia Dortmund vor dem nächsten großen Karriereschritt. Schon in der Rückrunde könnte Paris Brunner fest zum Kader von BVB-Trainer Edin Terzic gehören.

Borussia Dortmund: Nächster Schritt für Brunner

Mit seinem Auftritt bei der U17-WM, als er Deutschland zum Titel schoss und noch zum besten Spieler des Turniers gewählt wurde, hat Paris Brunner sich endgültig in den Fokus gerückt. Beim BVB stand er als Belohnung Anfang Dezember erstmals bei einem Bundesliga-Spiel im Kader, kam aber noch nicht zum Einsatz.

In der Rückrunde könnte der 17-Jährige nun endgültig zu den Profis aufsteigen. Laut einem Bericht der „Bild“ will Borussia Dortmund Brunner mit ins Winter-Trainingslager nach Marbella nehmen. Trainer Edin Terzic soll sich dort sein eigenes Bild machen und beurteilen, ob es schon für den Bundesliga-Kader reicht.

Die Chancen stehen für Brunner nicht schlecht, denn mit Sebastien Haller, der aktuell verletzt ist und im Januar zum Afrika Cup reist, fehlt ein Stürmer im BVB-Kader. Mit starken Leistungen im Trainingslager könnte er sich für weitere Einsätze empfehlen.

BVB will Brunner mit Profi-Vertrag ausstatten

Bei Borussia Dortmund plant man langfristig mit Brunner. Am 15. Februar 2024 wird das BVB-Juwel 18 Jahre alt und kann dann endlich einen Profi-Vertrag unterschreiben. Daran arbeitet man in Dortmund aktuell (Hier mehr dazu!).

„Wir reden bei Paris natürlich nicht mehr über einen Fördervertrag. Wir haben einen klaren Plan mit ihm. Den haben wir mit ihm und seiner Familie besprochen. Klar ist, dass er mit seiner Qualität ein Thema für den Profibereich wird“, sagte Ricken zuletzt bei den „Ruhr Nachrichten“.