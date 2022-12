Borussia Dortmund: S04-Ikone lobt plötzlich BVB-Trainer – „Jetzt werden die Leute auf ihn aufmerksam“

Im Pott gibt es nur eine Frage: Schwarz-Gelb oder Königsblau? Die Rivalität zwischen Borussia Dortmund und den FC Schalke 04 sucht im deutschen Fußball ihresgleichen.

Da kommt es auf den ersten Blick ziemlich überraschend, wenn eine Schalke-Ikone wie Gerald Asamoah plötzlich einen Mitarbeiter von Borussia Dortmund lobt. Doch wenn es um Otto Addo und dessen Leistung als Ghana-Trainer bei der WM in Katar geht, kommt auch Asamoah nicht aus dem Schwärmen heraus.

Borussia Dortmund: Asamoah lobt Addo

Gegenüber der „Mediengruppe Münchener Merkur/tz“ hat S04-Legende Gerald Asamoah mit sehr viel Respekt vor Otto Addos als ghanaischer Nationaltrainer gesprochen. „Man erkennt seine Handschrift auf dem Platz. Ich bin total davon überzeugt, dass Otto auch in Deutschland als Trainer Erfolg haben wird“, lobt Asamoah den BVB-Talente-Trainer.

In der Bewertung von Addo werde „oft vergessen“, dass er beim letzten DFB-Pokalsieg des BVB 2021 als Co-Trainer von Edin Terzic an der Seitenlinie gestanden habe. „Jetzt werden die Leute auf ihn aufmerksam“, so der 44-Jährige. Er ist der Meinung, dass Addo „in Deutschland unterschätzt“ werde. Asamoah wisse aber, was er kann. „Die WM ist jetzt seine große Chance, sich als Trainer auf ganz großer Bühne zu zeigen“, betont Asamoah.

Borussia Dortmund: Asamoah zollt Konkurrenten Respekt

Otto Addo ist bei Borussia Dortmund der Trainer für die Top-Talente des Klubs. Seit Februar diesen Jahres coacht er allerdings auch die ghanaische Nationalmannschaft. Mit den „Black Stars“ gelang Addo die Qualifikation für die WM in Katar .

Laut Asamoah mache der Talente-Trainer des BVB derzeit „einen überragenden Job“ – und führt aus: „Wenn du als Nationaltrainer nach Ghana kommst, kriegst du sehr viel Gegenwind. Er wurde anfangs nicht richtig akzeptiert“.

Für den 44-Jährigen sei es eine „Genugtuung zu sehen, dass er seine Linie durchzieht und Erfolg hat. Ich ziehe den Hut vor ihm“.