Borussia Dortmund: Bosse planen Hammer-Rückkehr – kommt diese BVB-Legende zurück?

Er spielte jahrelang für Borussia Dortmund, gewann Titel und wurde zu einer echten Legende. Die Rede ist von Nuri Sahin, der aktuell Trainer des türkischen Erstligisten Antalyaspor ist.

Doch es könnte jetzt zu einer Sensations-Rückkehr ins Ruhrgebiet kommen! Die Bosse von Borussia Dortmund planen nämlich, Sahin eine Position im Verein zu geben. Ob der ehemalige BVB-Star zurückkehren wird?

Borussia Dortmund: Rückkehr-Hammer?

Borussia Dortmund hat mit Sebastian Kehl einen ehemaligen Profi als Sportdirektor eingestellt, mit Edin Terzic sitzt ein Trainer auf der Bank, der seit einer gefühlten Ewigkeit beim BVB ist – und jetzt könnte ein weiterer Ex-Profi eine Stelle im Verein bekommen: Nuri Sahin.

Laut des türkischen Nachrichtenportals „CNN Türk“ sollen die Schwarzgelben dem Trainer einen Job in Aussicht stellen. So soll Sahin beim Ruhrpott-Klub die Stelle des technischen Direktors antreten. Seitdem Terzic Cheftrainer geworden ist, ist dieser Posten beim Klub unbesetzt.

+++ Borussia Dortmund: Terzic drückt auf die Bremse – „Ohne Zweifel mit das Beste“ +++

Sollte Sahin den Job annehmen, wäre er bei seinem Herzensklub voll im Tagesgeschäft drin. Der Ex-BVB-Star wäre dann für den Kontakt zu den Jugendteams zuständig, würde die Spiele beobachten und auch bei Transfers mitsprechen.

Kehl kündigte bereits Nachfolge an

Ob an dem Gerücht etwas dran ist, ist aktuell noch unklar. Eine offizielle Bestätigung von Borussia Dortmund gibt es nicht. Die Stelle soll aber nachbesetzt werden, kündigte Sebastian Kehl an: „Ja, ich werde neue Stellen besetzen. Diese Nachbesetzung ist aber ein Prozess, der gut überlegt sein will und langfristig angelegt sein wird. Da geht es nicht darum, eine schnelle Lösung zu finden, sondern eine gute, die uns täglich im operativen Tagesgeschäft und in der Weiterentwicklung hilft.“

Nuri Sahin ist aktuell Trainer des türkischen Erstligisten Antalyaspor. Foto: IMAGO / Seskim Photo

Dafür müsste Sahin dann auch aus seinem Vertrag bei Antalyaspor raus. Der gebürtige Lüdenscheider hat dort bis 2026 unterschrieben. Dem Bericht von „CCN Türk“ nach gibt es sogar weitere Angebote für den Trainer. So soll der türkische Traditionsverein Galatasaray ihn kontaktiert haben.

Mehr News für dich:

Wie sich der 52-malige türkische Nationalspieler am Ende entscheidet, wird sich zeigen. Sahin spielte zwischen 2005 und 2011 sowie 2013 und 2018 für die Schwarzgelben. Bei den Fans war der Mittelfeldspieler stets beliebt und wurde mit dem BVB unter anderem deutscher Meister und Pokalsieger.